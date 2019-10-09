【北水炒Ｄ乜】北水淨流入近３０億人幣，買匯控騰訊沽招行舜宇



《經濟通通訊社９日專訊》中美新一輪貿易談判將於周四（１０日）開始，惟中美之間拉鋸

有增無減，傳美國考慮限制退休基金投資中國，並以新疆事件為由，對中方官員限制簽證，而中

國亦打壓ＮＢＡ賽事轉播。港股全日表現低迷，低開１５６點後，跌幅一度收窄至２６點，惟受

本地地產股及銀行股拖累，午後跌幅再度擴大，最多曾跌２３６點，全日低見２５６５６點，最

終恆指收報２５６８２點，跌２１０點或跌０﹒８１％。

按額度計算，北水全日淨流入２９﹒９５億元人民幣，較上日淨流入５﹒０２億元人民幣，

大增２４﹒９３億，並創９月５日以來逾一個月新高。北水淨買入最多的個股依次是匯豐控股

（００００５）、騰訊控股（００７００）及建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次是招

商銀行（０３９６８）、舜宇光學（０２３８２）及融創中國（０１９１８）。

周三主板成交額約７５４﹒４３億元，較周二減少９﹒３％，其中，港股通成交額為

１２２﹒４５億元，佔總成交的１６﹒２％。



＊北水無懼摩笛，追入匯控＊



摩笛奏響，大摩發表研究報告指，由於本港經濟放緩、低利率及市場競爭加劇，因此將香港

銀行業評級下調至「謹慎」，並將匯控及恆生銀行（０００１１）的評級降至「減持」，匯控股

價今日低收０﹒６％，但北水趁機入貨，淨流入達７﹒０３億元。

因ＮＢＡ火箭隊總經理莫雷的「撐港論」和ＮＢＡ主席的支持說，騰訊體育決定跟隨央視暫

停ＮＢＡ季前賽（中國賽）的轉播。花旗認為，騰訊暫停ＮＢＡ網上轉播或有損騰訊今年第四季

度的視頻廣告收入。騰訊低收５﹒６元或１﹒７３％，報３１８﹒２元，但仍錄北水淨買盤

３﹒１７億元。

內銀股方面，北水對建行不離不棄，獲２﹒３７億元進駐，兩日合共流入約４﹒５８億元，

但招行續捱沽，周三淨流出４﹒６７億元，兩日淨沽盤合計約９﹒５７億元。

手機設備股回吐，舜宇（０２３８２）跌３﹒５％，為全日表現最差藍籌，北水周三沽出１

﹒４２億元。





表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

匯豐控股（００００５） ７．０３

騰訊控股（００７００） ３．１７

建設銀行（００９３９） ２．３７

華潤置地（０１１０９） １．３８

廣汽集團（０２２３８） ０．６５



淨沽出最多港股：

招商銀行（０３９６８） －４．６７

舜宇光學（０２３８２） －１．４２

融創中國（０１９１８） －０．９６

中興通訊（００７６３） －０．１４

南方能源（０１５７３） ０．０７

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