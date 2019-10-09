《美元走勢－羅明立》美國月底減息機會高，暫抑壓美元走勢

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒２１ １０６﹒９０ １０７﹒０５

歐元╱美元 １﹒０９６６ １﹒０９５３ １﹒０９５５

英鎊╱美元 １﹒２２２６ １﹒２２０２ １﹒２２１６

美元╱瑞郎 ０﹒９９４０ ０﹒９９１９ ０﹒９９２７

美元╱港元 ７﹒８４４８ ７﹒８４２３ ７﹒８４４４



《美元走勢》美國９月最終需求生產物價指數（ＰＰＩ）按年上升１﹒４％，低於預期的

１﹒８％，是自２０１６年１１月以來最低，主要受貨物及能源成本下跌所影響。投資者憧憬美

聯儲會進一步減息來支持經濟增長，防範貿易緊張及環球經濟放緩拖累美國經濟。另外，美聯儲

主席發表演說，他承認美國經濟有放緩的情況，並表示聯儲局會採取適當的貨幣政策，以降低外

圍變化對經濟的拖累。

最新利率期貨數據顯示，美國於本月底減息的機會增加至８５％，而如果本月底不減息，年

底減息的機會將達９５％，暫時抑壓美元走勢。

日本８月所有家庭開支按年上升１％，雖然略低於預期的１﹒２％，不過已經連續九個月上

升。期內，受薪者實質家庭平均開支按年升幅收窄至１﹒４％，不過亦已連續四個月上升。同期

，受薪家庭實質每月平均收入按年急跌２﹒１％，終止連續兩個月升勢，反映外部需求疲弱及出

口減少對日本家庭收入構成影響，未來可能會拖累內需消費及經濟增長。然而，中美貿易談判不

樂觀，英國脫歐進展亦不明朗，投資者避險需求偏高，支持日圓走勢，１０８﹒５０阻力大。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒０９２０ １﹒１０５０ １﹒０８７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

