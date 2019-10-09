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即市新聞

09/10/2019 16:22

《美元走勢－羅明立》美國月底減息機會高，暫抑壓美元走勢

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒２１　　　１０６﹒９０　　　１０７﹒０５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０９６６　　　１﹒０９５３　　　１﹒０９５５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２２２６　　　１﹒２２０２　　　１﹒２２１６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４０　　　０﹒９９１９　　　０﹒９９２７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４４８　　　７﹒８４２３　　　７﹒８４４４

　　《美元走勢》美國９月最終需求生產物價指數（ＰＰＩ）按年上升１﹒４％，低於預期的
１﹒８％，是自２０１６年１１月以來最低，主要受貨物及能源成本下跌所影響。投資者憧憬美
聯儲會進一步減息來支持經濟增長，防範貿易緊張及環球經濟放緩拖累美國經濟。另外，美聯儲
主席發表演說，他承認美國經濟有放緩的情況，並表示聯儲局會採取適當的貨幣政策，以降低外
圍變化對經濟的拖累。
　　最新利率期貨數據顯示，美國於本月底減息的機會增加至８５％，而如果本月底不減息，年
底減息的機會將達９５％，暫時抑壓美元走勢。　
　　日本８月所有家庭開支按年上升１％，雖然略低於預期的１﹒２％，不過已經連續九個月上
升。期內，受薪者實質家庭平均開支按年升幅收窄至１﹒４％，不過亦已連續四個月上升。同期
，受薪家庭實質每月平均收入按年急跌２﹒１％，終止連續兩個月升勢，反映外部需求疲弱及出
口減少對日本家庭收入構成影響，未來可能會拖累內需消費及經濟增長。然而，中美貿易談判不
樂觀，英國脫歐進展亦不明朗，投資者避險需求偏高，支持日圓走勢，１０８﹒５０阻力大。
　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒０９２０　　　１﹒１０５０　　　１﹒０８７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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