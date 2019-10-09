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09/10/2019 09:11

【修例風暴】港鐵（００６６）坑口將軍澳站重創，工會料修復需時

　　連日受到激進示威者破壞的多個港鐵（０００６６）車站，有工會人士昨日（８日）透露，
重災區將軍澳線及馬鞍山線部分車站設施修復需時，其中港鐵需抽調額外人手到將軍澳站及坑口
站搶修。
　　港鐵安排傳媒視察昨日仍封閉的旺角及觀塘站，現場所見觀塘站客務中心被縱火焚黑，仍然
彌漫燒焦味，多個圍欄及廣告燈箱的玻璃遭大規模敲碎。不過，站內部分出入閘機已可正常運作
，料較大機會短期內重開。《香港經濟日報》（ｚｚ）

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