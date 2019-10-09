社會關注政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》後，保單效力會否因此受影響。保監局回應
查詢時表示，保單是保險公司和投保人之間的私人合約。根據《緊急法》制定的《禁蒙面法》不
會凌駕或更改保單的條款和細則，或影響保險公司和投保人在保單之下的權利和責任。
保監局續指，有些保單的條款和細則會為罷工、暴動和內亂所引致的損失提供保障，有些保
單則將有關損失列明為不保事項。投保人應參考保單內容，如對保單有任何查詢，應聯絡保險中
介人或保險公司。《香港經濟日報》（ｚｚ）
09/10/2019 09:26
【禁蒙面法】保監局：保單屬私人合約，禁蒙面法不會凌駕保單條款
社會關注政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》後，保單效力會否因此受影響。保監局回應
查詢時表示，保單是保險公司和投保人之間的私人合約。根據《緊急法》制定的《禁蒙面法》不
會凌駕或更改保單的條款和細則，或影響保險公司和投保人在保單之下的權利和責任。
保監局續指，有些保單的條款和細則會為罷工、暴動和內亂所引致的損失提供保障，有些保
單則將有關損失列明為不保事項。投保人應參考保單內容，如對保單有任何查詢，應聯絡保險中
介人或保險公司。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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【禁蒙面法】林鄭月娥：將引用緊急法立反蒙面法 周六午夜起實施
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