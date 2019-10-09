新鴻基地產（０００１６）表示，連日來旗下商場多家商戶，遭受不同程度破壞，集團物管
公司已積極提供協助，令商舖盡快修復設施，繼續營業。
本港零售市道持續低迷，新地稱，集團一直跟各商戶保持緊密聯繫，並仔細評估事件對不同
行業、不同地區的商戶的影響。「集團會按個別商戶的實際狀況，提供適切的協助，以共度時艱
，包括考慮提供紓緩各種經營壓力的措施。」
新地同時呼籲政府為大、小業主及商戶提供紓困措施，共同應對行業現時面臨的情況。
《香港經濟日報》（ｚｚ）
09/10/2019 09:29
【修例風暴】新地（０００１６）：提供協助，令商戶盡快修復營業
新鴻基地產（０００１６）表示，連日來旗下商場多家商戶，遭受不同程度破壞，集團物管
公司已積極提供協助，令商舖盡快修復設施，繼續營業。
本港零售市道持續低迷，新地稱，集團一直跟各商戶保持緊密聯繫，並仔細評估事件對不同
行業、不同地區的商戶的影響。「集團會按個別商戶的實際狀況，提供適切的協助，以共度時艱
，包括考慮提供紓緩各種經營壓力的措施。」
新地同時呼籲政府為大、小業主及商戶提供紓困措施，共同應對行業現時面臨的情況。
《香港經濟日報》（ｚｚ）
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