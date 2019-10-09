【本地樓市】傳政府研賣地增條款，規定新私樓只售予港人

《經濟通通訊社９日專訊》港府正考慮限制外地人在港買樓的措施，包括推出類似「港人港

樓」的措施，在新出售土地中加入賣地條款，規定新建私樓只能賣給香港人。

據《星島日報》引述政府消息人士指出，非本地人士近年購買本港住宅的數量，近年只降至

佔１％，認為限購的實際作用不大，但同意此舉可改善公眾觀感。

提出「限購」建議的工聯會稱，可推出「港人港樓」進化版，在賣地條款中限制所建房屋，

不能賣給外地人或「炒家」，認為可助房屋資源平均分配，協助真正需要住屋的用家入市。

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