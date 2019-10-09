《經濟通通訊社９日專訊》港府正考慮限制外地人在港買樓的措施，包括推出類似「港人港
樓」的措施，在新出售土地中加入賣地條款，規定新建私樓只能賣給香港人。
據《星島日報》引述政府消息人士指出，非本地人士近年購買本港住宅的數量，近年只降至
佔１％，認為限購的實際作用不大，但同意此舉可改善公眾觀感。
提出「限購」建議的工聯會稱，可推出「港人港樓」進化版，在賣地條款中限制所建房屋，
不能賣給外地人或「炒家」，認為可助房屋資源平均分配，協助真正需要住屋的用家入市。
（ｂｉ）
09/10/2019 10:40
【本地樓市】傳政府研賣地增條款，規定新私樓只售予港人
《經濟通通訊社９日專訊》港府正考慮限制外地人在港買樓的措施，包括推出類似「港人港
樓」的措施，在新出售土地中加入賣地條款，規定新建私樓只能賣給香港人。
據《星島日報》引述政府消息人士指出，非本地人士近年購買本港住宅的數量，近年只降至
佔１％，認為限購的實際作用不大，但同意此舉可改善公眾觀感。
提出「限購」建議的工聯會稱，可推出「港人港樓」進化版，在賣地條款中限制所建房屋，
不能賣給外地人或「炒家」，認為可助房屋資源平均分配，協助真正需要住屋的用家入市。
（ｂｉ）
|興證快訊09/10/2019
港股10月開局反覆
|國際動態09/10/2019
特有意從敘撤軍捱批 遭兩黨共同譴責
|FOCUS08/10/2019
【FOCUS】「大笨象」爆裁萬人 打工族小心農曆新年後
|生財有道08/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港交所今日不宜高追
|國際動態08/10/2019
特涉「通烏門」 再有情報官員告密
|香港政情04/10/2019
【禁蒙面法】林鄭月娥：將引用緊急法立反蒙面法 周六午夜起實施
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰