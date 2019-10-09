《經濟通通訊社９日專訊》港鐵（０００６６）行政總裁金澤培今早與多個工會代表會面，
有份與會的鐵路工會聯合會主席林偉強表示，他們反映前線員工的意見，包括車站被破壞、維修
人手不足及員工沒有歸屬感的問題，並要求金澤培能與他們恆常見面。
林偉強表示，金澤培在會上主要是聽取意見，並無進一步交代或回應，他昨日發信予員工提
及，出現部分保安資訊被同事泄漏的問題。林偉強個人認為，可能涉及工作指引外揚，以致設施
遭人破壞。（ｂｉ）（ｚｚ）
09/10/2019 13:21
【修例風暴】金澤培發信員工指保安資訊外泄，今早會見工會代表
《經濟通通訊社９日專訊》港鐵（０００６６）行政總裁金澤培今早與多個工會代表會面，
有份與會的鐵路工會聯合會主席林偉強表示，他們反映前線員工的意見，包括車站被破壞、維修
人手不足及員工沒有歸屬感的問題，並要求金澤培能與他們恆常見面。
林偉強表示，金澤培在會上主要是聽取意見，並無進一步交代或回應，他昨日發信予員工提
及，出現部分保安資訊被同事泄漏的問題。林偉強個人認為，可能涉及工作指引外揚，以致設施
遭人破壞。（ｂｉ）（ｚｚ）
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