  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/10/2019 13:21

【修例風暴】金澤培發信員工指保安資訊外泄，今早會見工會代表

　　《經濟通通訊社９日專訊》港鐵（０００６６）行政總裁金澤培今早與多個工會代表會面，
有份與會的鐵路工會聯合會主席林偉強表示，他們反映前線員工的意見，包括車站被破壞、維修
人手不足及員工沒有歸屬感的問題，並要求金澤培能與他們恆常見面。
　　林偉強表示，金澤培在會上主要是聽取意見，並無進一步交代或回應，他昨日發信予員工提
及，出現部分保安資訊被同事泄漏的問題。林偉強個人認為，可能涉及工作指引外揚，以致設施
遭人破壞。（ｂｉ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道09/10/2019
《開市Good Morning》溫傑：中生短線宜於11元套利
興證快訊09/10/2019
港股10月開局反覆
國際動態09/10/2019
特有意從敘撤軍捱批 遭兩黨共同譴責
FOCUS08/10/2019
【FOCUS】「大笨象」爆裁萬人 打工族小心農曆新年後
生財有道08/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港交所今日不宜高追
國際動態08/10/2019
特涉「通烏門」 再有情報官員告密
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金