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09/10/2019 13:27

【修例風暴】建造業議會：逾七百億工程待批，冀立法會儘快審批

　　《經濟通通訊社９日專訊》建造業議會表示，立法會上一個財政年度通過少於一半的擬建公
共工程項目，嚴重影響建造業工友生計，希望立法會復會後，能盡快審批有關工務工程。
　　執行總監鄭定寧表示，尚待批出的項目涉及超過７００億元，包括醫院、公屋及道路等，他
認為是刻不容緩的民生項目。他指當局撥款時高時低，對行業發展會造成障礙，希望建造業界能
保持一個持續性的發展。
　　建造業議會指，２０１８至２０１９年度建造工程完成量按年下跌８﹒４％，同年等待立法
會審批公務工程項目撥款達７１２億元。（ｂｉ）

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