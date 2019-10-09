【修例風暴】本月底兩賽馬日場地更改，下周日起日馬開跑時間提前

《經濟通通訊社９日專訊》香港賽馬會已獲民政事務局批准，原編訂在１０月２７日（星期

日），在跑馬地馬場舉行的日賽，將移師在沙田馬場進行，以及將１０月３０日（星期三），在

沙田馬場舉行的夜賽，改為在跑馬地馬場進行。相關的賽事編排修訂將於稍後分別公布。

另外，香港賽馬會亦因應本港近期的社會狀況，由１０月２０日（星期日）至今年年底，所

有沙田日馬賽事，將會提前舉行，第一場開跑時間將定為下午１２時１５分。（ｂｉ）（ｚｚ）

