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即市新聞

09/10/2019 16:08

按揭公司上半年稅後溢利按年跌３﹒５％，購入９﹒５５億貸款資產

　　《經濟通通訊社９日專訊》金管局公布香港按揭證券公司今年首六個月的未經審核綜合財務
業績，期內綜合除稅後溢利為２﹒４７億元，按年倒退３﹒５％；股東資金年計回報率為
３﹒３％，低於去年上半年的４﹒１％。期內購入總值９﹒５５億元的貸款資產，比２０１８年
上半年的５００萬元大幅增加。
　　於今年６月３０日，該公司貸款組合的未償還本金餘額為６７億元，比去年１２月底增加３
億元。資本充足率升至２８﹒６％。上半年成本對收入比率為４８﹒９％，高於去年上半年的
４１﹒８％。

＊上半年發行１４８億元企業債券＊

　　公司上半年發行共１４８億元總額企業債券（２０１８年上半年：１０４億元），為香港最
活躍的企業發債機構。其中，按揭證券公司發行總額１０億元的３０年債券，以推廣定息逆按揭
業務及發展本地債券市場。於６月３０日，未贖回債券為３９３億元。
　　至於按揭保險計劃，新取用按揭貸款額為１５７億元；７８％的新取用貸款用於二手市場的
物業按揭，顯示該計劃對於在二手市場自置居所的人士相當重要。
　　中小企融資擔保計劃，在特別優惠措施（即八成信貸擔保產品）下，批出１４０２宗申請，
按年升６４﹒７％，涉及的總貸款額約７２億元。八成信貸擔保產品自２０１２年５月推出以來
，９１％受惠借款企業為僱員數目少於５０人的中小型企業。

＊香港年金計劃保費額約７﹒８億＊

　　安老按揭計劃下批出２２３宗申請，比去年上半年減少１００宗。平均物業價值為５５８萬
元，而平均每月年金為１７６１０元。
　　香港年金計劃共批出１００４張保單，總保費金額約７﹒８億元，而平均每張保單保費金額
為７７﹒７萬元。保單逆按計劃於今年５月推出，為退休人士提供多一個財務規劃選擇。
（ｃｌ）

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