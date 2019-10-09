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即市新聞

09/10/2019 16:09

【本港樓市】長實「愛海頌」首批１８０伙，折實呎價１﹒４萬元起

　　《經濟通通訊社９日專訊》長實（０１１１３）與市建局合作發展的長沙灣「愛海頌」今日
公布首張價單，首批推出１８０伙，折實後呎價由約１﹒４萬元至２﹒１萬元，平均呎價約
１﹒９萬元。
　　首批價單售價由９２５﹒３萬至２０７４﹒１萬元，呎價介乎１８０１９至２６９０１元，
計及最多２２％優惠後，折實售價由約７２１﹒７萬至１６１７﹒８萬元，折實呎價約
１４０５４至２０９８３元。
　　長實集團執行董事趙國雄形容，是次開價為「平霸」，又形容是集團近兩年來開價最平的樓
盤。他續指，現時社會事件只會造成樓價短期波動，整體經濟主要受中美貿易戰等深層次矛盾影
響。他又指，集團現時還有一個位於日出康城的項目正在等待獲批預售樓花同意書。
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，雖然整體物業市場１０月份環境惡劣，但
愛海頌開價克制，比同區二手樓價有１０至１５％折讓，認為該盤主要應付剛性需求，首張價單
應該可以沽清。
　　美聯物業住宅部行政總裁布少明則指，愛海頌開價比同區南昌站上蓋新盤折讓約兩成，認為
銷情應該會熱烈，估計約四成買家入市作收租用途，日後呎租可達５５元，回報率約３﹒５厘。
他又指，認為本港二手樓價到年尾會再下調約一成。（ｃｗ）

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