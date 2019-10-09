《經濟通通訊社９日專訊》港交所（００３８８）主席史美倫出席新加坡一個會議時表示，
港交所不排除與其他交易所洽商的可能性。
史美倫表示，對之前收購倫敦證券交易所的出價未獲通過感到失望，但表示公司不想展開敵
意收購。她又指，港交所去年已考慮收購倫交所，但當時英國脫歐具有太大的不確定性。
港交所此前公布放棄收購倫敦證券交易所集團。港交所董事會表示，儘管已與眾多監管機構
，以及大量的股東接洽，對於未能說服倫交所管理層感到失望，為了股東最佳利益，故決定不再
繼續是次要約。（ｂｉ）
09/10/2019 17:11
史美倫：對未能收購倫交所感失望，不排除與其他交易所商談
《經濟通通訊社９日專訊》港交所（００３８８）主席史美倫出席新加坡一個會議時表示，
港交所不排除與其他交易所洽商的可能性。
史美倫表示，對之前收購倫敦證券交易所的出價未獲通過感到失望，但表示公司不想展開敵
意收購。她又指，港交所去年已考慮收購倫交所，但當時英國脫歐具有太大的不確定性。
港交所此前公布放棄收購倫敦證券交易所集團。港交所董事會表示，儘管已與眾多監管機構
，以及大量的股東接洽，對於未能說服倫交所管理層感到失望，為了股東最佳利益，故決定不再
繼續是次要約。（ｂｉ）
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