《再戰明天》中美經貿高級別磋商展開，美公布９月消費者物價指數

《經濟通通訊社９日專訊》市場關注明日（１０日）展開的中美經貿高級別磋商，和美國公

布９月消費者物價指數。



＊中美經貿高級別磋商展開＊



在外圍重要經濟活動上，明日，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中

方牽頭人劉鶴，將率團訪問華盛頓，於１０月１０日至１１日同美國貿易代表萊特希澤、財政部

長姆努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。

此外，歐洲央行副總裁德金多斯明日出席歐盟財長會議。



＊美國公布９月消費者物價指數＊



明日，台灣股市假期休市。

在數據方面，本港時間明早７：５０ａｍ，日本公布９月生產者物價指數，月率料由下滑

０﹒３％升上持平；年率跌幅料由０﹒９％擴大至１﹒１％。

明午４：３０ｐｍ，英國公布８月工業生產。月率料維持於０﹒１％；年率跌幅料由

０﹒９％收窄至０﹒８％；服務業指數月率料由０﹒３％回落至下滑０﹒１％。

８：３０ｐｍ，加拿大公布８月新屋價格，月率跌幅料維持於０﹒１％；年率跌幅料維持於

０﹒４％。同時，美國公布９月消費者物價指數，月率料維持於０﹒１％；年率料由１﹒７％升

上１﹒８％。美國一周首次申請失業救濟金人數料由２１﹒９萬上升至２２萬；連續申請失業救

濟金人數料維持於１６５﹒１萬。



＊迅銷派業績＊



在本港，明日，迅銷（０６２８８）和興業太陽能（００７５０）公布業績。

（ｈｏ）

