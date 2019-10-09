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即市新聞

09/10/2019 17:23

【修例風暴】香港旅遊業議會對示威活動升級表示極度遺憾

　　《經濟通通訊社９日專訊》香港旅遊業議會對於近日示威活動急劇升級，令旅遊業首當其衝
，深受打擊，表示極度遺憾。議會呼籲香港政府早日恢復社會秩序，使旅遊業得以儘早復元。
　　議會指，示威活動持續將近四個月，多個大型活動因安全考慮而取消，包括本來預計於今年
第四季舉行的香港單車節、香港美酒佳餚巡禮，以及明年第一季國際汽車聯合會舉行的電動方程
式賽車香港站賽事。上述大型活動遭取消，嚴重影響香港旅遊業聲譽及國際形象，業界對此大為
惋惜。
　　有旅行社在最近數日的示威活動中被針對，也有旅行社因示威活動而提早關閉門市，令經營
雪上加霜。議會深信旅行社會致力維護出入境旅客和員工的安全，希望正常商業活動不會受妨礙


＊內地入境團登記上月大減九成＊

　　此外，議會今日公布的旅遊業最新統計數字顯示，９月份內地入境團登記只有４２４個，按
年大減９１﹒４％，涉及旅客約１﹒０７萬人，按年減少９２﹒３％。不過，今年首九個月，內
地入境團仍增加２﹒２％至４﹒８９萬個。
　　至於來港入境旅客方面，今年８月份，中國內地市場的旅客人次約２７８﹒３萬，較去年同
期減少４２﹒３％，台灣及日本亦分別減少３５﹒９％及２５﹒２％。總計今年１－８月，內地
市場旅客人次按年仍升４﹒９％，但台灣減少８﹒２％。（ｃｌ）（ｚｚ）

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