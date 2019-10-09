【修例風暴】標普：社會不穩拖累本港樓市，料今年樓價將跌５％

《經濟通通訊社９日專訊》信貸評級機構標準普爾發表研究報告指，本港的地產商擁有龐大

的財務緩衝去抵抵禦社會不穩帶來的經濟影響，不過樓價及租金同時大幅下跌可能會耗盡某些公

司的評級緩衝，預料今年的樓價將較６月時高位跌５％至１０％，鑑於上半年的強勁表現，全年

樓價將持平或較去年低５％。明年樓價更可能會進一步下跌５％至１０％。

標普表示，大多數的本港地產商可以承受２０％至４０％的價格下跌，而基於機構的假設，

由於遊客人數銳減，導致入住率下跌，酒店收入將下跌５０％。本港持續的社會動盪將拖累住宅

及租賃市場。最近幾個月的住宅交易量已下降了一半，反映了買家正抱觀望態度，並預料今年的

樓價將較６月時高位跌５％至１０％。

標普又認為，本港酒店８月份的入住率下跌至６６％，更可能會進一步下跌。零售市道及遊

客人數的持續疲弱可能會削弱地產商的租金收入，又預計明年的零售租金將略有下降，而寫字樓

將受到最少的影響。



＊新地緩衝空間較小＊



標普又指出，在評估的公司中，ＩＦＣ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ評級的

上升空間最小，主要由於該公司的酒店及長期住宿業務貢獻龐大，能承受１０％的租金跌幅。雖

然希慎（０００１４）的物業主要集中在示威區，但其槓桿率低，且租戶細分市場多元化，因此

在目前的評級下，仍然具有充裕空間。而新地（０００１６）與地產市場及租金趨勢的關連性較

強，評級緩衝相對較少。至於長實（０１１１３），由於公司在海外的非物業組合敏感性較低，

對評級不構成影響。（ｓｋ）

