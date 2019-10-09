【修例風暴】標普：示威影響零售酒店業，但管理良好企業維持靭性

《經濟通通訊社９日專訊》國際信貸評級機構標普發表報告指，香港數月來的示威活動對零

售銷售、酒店入住率、消費信心，以及物業價格造成嚴重衝擊，但營運良好及具較高盈利評級的

企業至目前為止仍維持穩健。

然而，標普指出，政治及經濟的不明朗因素有機會影響香港的營商環境，認為令香港目前危

機出現變化的因素是本地社會及政治事件、香港在中國內地及美國貿易戰中具獨特特地位，以及

環球經濟增長放緩。

標普表示，因內地訪港旅客人數下跌，本港示威活動較影響旅遊業風險較大及非必需品零售

的企業，包括持有國泰航空（００２９３）股權兼旗下零售物業位處示威「快閃」地區的太古集

團（０００１９）。

標普又指，希慎（０００１４）亦會受到溫和的影響，因旗下深受內地旅客歡迎位處銅鑼灣

的商場乃示威熱點，而港鐵（０００６６）及香港機管局亦為示威者的直接目標，客量下跌、設

施受損及商用物業續租減少。

不過，標普認為，香港企業面對示威活動目前情況仍穩健，房地產行業情況穩定，因租賃限

期特性、沒明顯依賴旅客消費，以及有其他類型物業作平衡。標普認為，香港企業過去均面對不

同重大危機，但仍能克服，主要受益於企業過去高盈利能力、重新持有現金和保守的負債表現。

（ｋｉ）

