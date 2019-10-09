《小傳日記》貿談恐再滑鐵盧，好友心淡又急逃！

《小傳日記》聽日（１０日）花旗國同神州再度展開貿易談判，不過未開始傾缸友都已經心

灰意冷，因為有消息指花旗國要限制退休基金投資神州，仲要擴大埋神州貿易嘅黑名單咁話！壞

消息一出，花旗國魚缸即全線趴低。香江魚缸都跟住低開，之後走勢都好反覆。雖然一開波跌幅

好快就收窄到剩喺跌２６點，全日高見２５８６６點，但午市之後本地錢莊同磚頭佬繼續碌低，

加上ＱＱ（００７００）同ＡＩＡ（０１２９９）捱沽，魚缸最多蒸發２３４點，低見

２５６５６，最終埋單收報２５６８２點，撻低２１０點或近１巴仙，成交額７５４﹒４３億銀

，按日跌逾９巴仙。國貨收１０１６９點，跣低３２點或唔夠半巴仙。

神州Ａ場繼續發威，上證報２９２４踢高１１點或不足半巴仙。深證報９５０６起哄

３１點或不足半巴仙，兩市成交近３６５８億人仔。

大隻藍戰士方面，生發發（００３８８）跟住魚缸唔見近１巴仙，報２２９﹒６銀。ＱＱ雖

然成為９月全球手遊收入嘅榜首，不過花旗話佢暫停ＮＢＡ轉播會令到廣告收入受損，全日仆低

近２巴仙，報３１８﹒２銀。神州移動（００９４１），無升跌，報６５﹒１銀。ＡＩＡ被里昂

降「他屐」至７７蚊，全日蒸發近２巴仙，報７２﹒５銀。

另外，舜宇（０２３８２）縮水４巴仙，報１１２﹒６銀，係全日表現最差藍戰士。瑞聲（

０２０１８）唔見咗超過兩巴仙，報４１﹒９５銀。



＊賣樓成績優內房有錢收，有阿爺關照內銀舞照跳＊



神州踏入「金九銀十」，磚頭佬都加把勁力谷銷售。最新嘅監測數據顯示，喺啱啱過去嘅十

一黃金周期間，３０個典型城市新增商品住宅成交面積按年增加３巴仙，當中以一線城市升幅最

多，達９巴仙，帶動神州磚頭佬齊齊跳高。潤地（０１１０９）急漲逾２巴仙，報３４﹒１５銀

，更加係全日升幅最大藍戰士同國貨佬！金茂（００８１７）９月銷售額增八成三，飆逾３巴仙

，報４﹒６７銀。龍湖（００９６０）彈高近２巴仙，報３０﹒５５銀。融創（０１９１８）揚

逾２巴仙，報３２﹒８銀。

神州錢莊喺Ａ場放完假返嚟繼續有得升，評級機構穆迪亦發表報告指，雖然神州同花旗國嘅

貿易戰仲不斷升級，但仍對神州嘅銀行體系有信心，因為阿爺未來會繼續以寬鬆嘅政策支持錢莊

嘅資產質量。交行（０３３２８）走高近半巴仙，報５﹒０７銀。建行（００９３９）揚唔夠半

巴仙，報５﹒９６銀。農行（０１２８８）軟近半巴仙，報３﹒０５銀。中行（０３９８８）升

唔夠半巴仙，報３﹒０７銀。



＊大摩促減磅錢莊心慌慌，經濟寒冬臨磚頭佬下沉＊



大摩今日發表研究報告唱淡本地錢莊，話香江經濟放緩，加上低利率同埋虛擬錢莊加入，令

市場競爭加劇，將大象（００００５）同小象（０００１１）降至「減持」，仲同時削埋其他本

地錢莊嘅「他屐」。整體板塊全線下挫，大象走低近１巴仙，報５８﹒１銀。小象急跌逾３巴仙

，報１５９﹒８銀。東亞（０００２３）跣低近半成，報１８﹒１６銀。中銀（０２３８８）滑

逾２巴仙，報２５﹒３銀。渣打（０２８８８）蒸發近１巴仙，報６１﹒０５銀。

香江上星期六（５日）起實施《禁蒙面法》，但商場同地鐵站嘅示威活動無減少到，仲更加

激烈。國慶人流已經大減，第四季零售同收租業務睇怕都凍過水，一班本地磚頭佬無眼睇！太古

地產（０１９７２）挫近４巴仙，報２３﹒２銀。新地（０００１６）滑逾１巴仙，報

１０８﹒５銀。長實（０１１１３）瀉近２巴仙，報５１﹒２５銀。九置（０１９９７）走低近

２巴仙，報４１銀。恆地（０００１２）表現靠穩，倒升近１巴仙，報３６﹒５５銀。



＊避險資金現物管板塊見，神州經濟憂車股油要收＊



呢排個市真係牙煙，升少少跌多多，但缸友發覺有資金竄咗去物管佬度。咁好容易解釋啫，

就算經濟幾唔掂，物管佬照收大家數，所以呢排特別生猛。好似兩個大佬碧桂園服務

（０６０９８）同雅生活服務（０３３１９）一齊坐火箭創新高，分別飛起逾５巴仙同接近４巴

仙，前者報２４﹒５銀，後者報２２銀。永升生活服務（０１９９５）同中海物業

（０２６６９）分別彈３巴仙及升唔夠１巴仙，分別報３﹒９５銀及３﹒９９銀。

相反，砵砵車就無運行，只係噚日落鑊炒兩炒就算，睇嚟「孖屐」短期內都唔睇好神州經濟

。咁又難怪嘅，銷量回升唔係一時三刻嘅事，阿爺最近又無推政策救下砵砵車。比亞迪

（０１２１１）同廣汽（０２２３８）仆得最勁，趴低約２巴仙，分別報３７﹒７５銀同

７﹒７銀，前者仲要係表現最差嘅國貨佬！吉利（００１７５）、長汽（０２３３３）同北汽

（０１９５８）就好少少，都跌唔夠１巴仙，分別報１３﹒５銀、５﹒１２銀及４﹒７銀。請請

！



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