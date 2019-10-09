【紓困措施】報道：銀行業協調機制已就緒，研彈性處理中小企欠款

《經濟通通訊社９日專訊》金管局９月底曾與議員、工商界團體及銀行代表會面，商討推出

措施為中小企紓困。《信報》引述消息報道，協調機制已基本就緒，金管局與活躍於中小企融資

業務的銀行代表，將於本周舉行會議，料討論方案包括在特殊情況下，容許銀行對中小企的逾期

還款作彈性處理，例如暫不當作呆壞帳處理。

消息指，目前不少中小企面對的困難，並非本身經營不善，而是受到近月社會動盪影響，若

事件平息，問題便可解決。（ｈｌ）

