【積金攻略】信安：寬鬆政策撐經濟，第四季偏好內地股市多於港股

《環富通基金頻道１０日專訊》信安資金管理認為，貨幣政策及環球金融狀況將維持對寬鬆

，支持經濟復甦。該行略上調第四季股票配置至「輕微看好」，債券維持「輕微看好」。



＊陳曉蓉：繼歐央行重啟量寬，儲局有機會再開始買債＊



信安資金管理亞洲高級投資策略師陳曉蓉表示，今年以來，無論成熟抑或新興市場都加大力

度放鬆貨幣政策，環球金融狀況因而維持在接近有紀錄以來最寬鬆的水平。在環球經濟增長放緩

，加上貿易爭議未解決的背景下，措施會繼續維持相對寬鬆。

繼歐洲央行重啟量寬政策，聯儲局亦有機會再開始買債。由ＱＥ３結束到現在，美國銀行儲

備規模減少近半，是導致銀行間資金成本一下子顯著抽高的最根本原因。要解決問題，除了為市

場提供短期流動性，亦要儲備穩定增長，才能確保實際聯邦基金利率在目標區間中運行。



＊第四季偏好Ａ、Ｈ股多於港股，港股下半年盈利受考驗＊



她指，中國經濟下行壓力下半年進一步加劇，刺激措施亦浪接浪，尤其是貨幣政策。人民銀

行推出新的貸款市場報價機制（ＬＰＲ）之後，連續兩個月下調相關利率。同時間，繼續透過下

調存款準備金率（ＲＲＲ），向市場釋放流動性。貨幣疊加財政政策加碼，有望緩解企業利潤的

壓力，利好中國股市。

第四季，該行偏好Ａ、Ｈ股多於港股。除了外圍因素，本地股亦受本港經濟放緩的影響。中

美貿易戰加上本地社會問題，外貿、零售等範疇表現或更趨疲弱，收入主要來自本土的企業，下

半年盈利將面臨更大考驗。



＊今明兩年環球經濟陷入袁退的機會仍然偏低＊



貿易緊張局勢持續升溫，環球經濟今年增速有機會放緩至金融海嘯以來最慢。因此，部分地

方包括美國孳息曲線曾經出現倒掛。回顧過往２年期與１０年期息率倒掛，都能準確預測經濟衰

退，因此被視重要的前瞻指標。但在該行預測經濟衰退的模型中，孳息曲線只是１９個指標的其

中一個，暫時來看，２０１９甚至２０２０年，環球經濟陷入袁退的機會仍然偏低。

當然，若果通脹上升，令央行不能再減息，但同時間經濟數據未有回復足夠增速，孳息曲線

有機會再趨平坦。



＊第四季略上調股票配置至輕微看好，債券維持輕微看好＊



剛才該行提及，環球經濟風險仍然可控，暫時仍然溫和的通脹有利經濟目前擴張周期進一步

延續。其次，貨幣政策及環球金融狀況將維持對寬鬆，支持經濟復甦。

第四季，該行輕微上調股票配置至輕微看好，股票估值相對中性，但相對債券無論主權抑或

企業債，都有較理想的潛在風險回報。當中，該行看好美國及中國，日本中性，輕微看淡歐洲，

看淡亞洲及香港。

債券維持輕微看好，整體估值雖然偏高，但在貨幣鬆背景下，適量的債券配置有助降低投資

組合的波動性。（ｈｏ）

