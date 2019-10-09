騰訊友邦受壓，港股收跌２１０點報２５６８２，成交７５４億元



《經濟通通訊社９日專訊》中美新一輪貿易談判將於明日（１０日）開始，然而中美之間拉

鋸有增無減，傳美國考慮限制退休基金投資中國，並以新疆事件為由對中方官員限制簽證，而中

國亦打壓ＮＢＡ賽事轉播。港股全日表現低迷，早市低開１５６點，其後跌幅曾一度收窄至２６

點，惟受本地地產股及銀行股拖累，大市缺乏支持，午後跌幅再度擴大，曾最多擴至２３６點，

全日低見２５６５６點，最終恆指全日收報２５６８２點，跌２１０點或跌０﹒８１％，主板成

交７５４﹒４３億元，較昨日減少９﹒３％。

國企指數報１０１６９點，跌３２點或跌０﹒３１％。

上證綜指收報２９２４點，升１１點或升０﹒３９％，成交１５０９﹒４０億元人民幣。深

成指收報９５０６點，升３１點或升０﹒３４％，成交２１４８﹒５４億元人民幣。

重磅股方面，據機構調查，騰訊（００７００）為９月全球手遊收入榜首，惟花旗指暫停

ＮＢＡ轉播會令其廣告收入受損，收報３１８﹒２元，跌１﹒７３％；友邦（０１２９９）遭里

昂下調目標價，指因近期香港社會運動影響業務增長，跌１﹒９６％，報７２﹒５元，穿２５０

天線（７２﹒７８元）；中移動（００９４１）無升跌，報６５﹒１元；港交所（００３８８）

走低０﹒６９％，報２２９﹒６元。



＊料中美談判不似預期，市場避險黃金股受追捧＊



隨著中美貿易談判將近，中美之間的緊張氣氛不減卻增，受消息影響手機設備股走勢疲弱，

瑞聲（０２０１８）挫３﹒５１％，報１１２﹒６元；比亞迪電子（００２８５）亦回吐

６﹒８％，報１１﹒２４元；舜宇（０２３８２）走低３﹒５１％，報１１２﹒６元，為表現最

差藍籌；信利國際（００７３２）急挫７﹒１４％，報１﹒０４元。

市場對本周中美貿易談判結果不抱期望，避險情緒再度升溫，黃金再度炒起，金價重上

１５００美元水平，黃金相關股亦順勢上揚，山東黃金（０１７８７）漲４％，報２０﹒５５元

；紫金（０２８９９）微升０﹒３７％，報２﹒６８元；招金（０１８１８）逆市漲６﹒１９％

，報９﹒６１元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）升１﹒０９％，報１１１６元。

評級機構穆迪認為，雖中美貿易局勢仍在升級，但人行寬鬆政策將會在未來１２至１８個月

內支持銀行的資產質量，因此對中國銀行體系維持穩定預期，內銀股普漲，交行（０３３２８）

升０﹒４％，報５﹒０７元；建行（００９３９）升０﹒１７％，報５﹒９６元；中行

（０３９８８）升０﹒３３％，報３﹒０７元；工行（０１３９８）無升跌，報５﹒２３元；農

行（０１２８８）軟０﹒３３％，報３﹒０５元。

近日各大內房機構均公布營運數據，９月合約額普遍上漲。此外，亦有機構指，國慶黃金周

期間，３０個典型城市新增商品住宅成交面積較去年同期微增３％。內房普遍逆市上漲，世茂房

地產（００８１３）升２﹒０６％，報２４﹒８元；金茂（００８１７）升３﹒０９％，報

４﹒６７元；龍湖（００９６０）升１﹒８３％，報３０﹒５５元；潤地（０１１０９）升

２﹒４％，報３４﹒１５元，為升幅最大藍籌及國指股；融創（０１９１８）走高２﹒１８％，

報３２﹒８元。



＊大摩降級本地銀行受壓，港府保樓市地產續跌＊



大摩指出，由於本港經濟放緩、低利率及市場競爭加劇，認為港銀股價尚未跌夠，並將恆生

（０００１１）及匯控（００００５）評級降至「減持」，分別下調目標價至１４０元及５１元

，前者挫３﹒２７％，報１５９﹒８元，一度為表現最差藍籌股；後者軟０﹒６％，報５８﹒１

元。其他銀行股同樣受壓，中銀（０２３８８）挫２﹒１３％，報２５﹒３元；渣打

（０２８８８）軟０﹒８９％，報６１﹒０５元；東亞（０００２３）急跌４﹒５２％，報

１８﹒１６元。

港府正考慮增加買地條款，限制本地房屋售予非本地人士，惟行內人士認為實際作用不大，

本地地產股繼續向下，長實（０１１１３）挫１﹒９１％，報５１﹒２５元；九置

（０１９９７）跌１﹒９１％，報４１元；嘉里建設（００６８３）軟０﹒４２％，報

２３﹒６５元；恆隆地產（００１０１）跌１﹒１２％，報１７﹒７元。

瑞銀此前唱好內地物管，認為公共物業管理應是物管股下一個增長範疇，且公共物業管有更

高估值，對行業看法仍然正面。受消息刺激物管股逆市上揚，碧桂園服務（０６０９８）急漲

５﹒１５％，報２４﹒５元；雅生活服務（０３３１９）逆市升３﹒５３％，報２２元；彩生活

３﹒９５元；佳兆業美好（０２１６８）走高１﹒６９％，報１５﹒６４元。

永耀集團（０８０２２）尾市突遭洗倉，全日瀉９０﹒９９％，報０﹒０７３元，為表現最

差個股。高門集團（０８４１２）乾升６８﹒１８％，報０﹒１８５元，為升幅最大個股。

（ｆｚ）

