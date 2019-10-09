《神州經脈》中美貿談樂觀情緒不再，人行連續三日收水，滬指倒升

《神州經脈》中美兩國計劃於周四（１０日）起一連兩日進行新一輪高級別貿易談判，惟華

府近期新一輪制裁行動令雙方緊張關係再度升溫，為談判蒙上陰影，據悉中國方面已經降低談判

預期。滬深兩市今早弱勢低開，滬綜指開市即失守二千九關，盤中銀行、地產等權重板塊抽高護

盤，午後三大股指陸續倒升，滬綜指全日升０﹒３９％，收報２９２４﹒８６點，二千九關失而

復得；深證成指揚０﹒３４％。科技股回暖，中小創新指數大漲１％。

此前一日，美國商務部決定將２０間中國地方公安局及８家企業加入貿易黑名單。其中，沒

有停牌的科大訊飛（深：００２２３０）及美亞柏科（深：３００１８８）均發公告，強調事件

對公司日常經營不會產生大影響，兩股今日反彈，科大訊飛全日揚１﹒７４％，美亞柏科更飆

４％。此外，停牌的大華股份（深：００２２３６）和海康威視（深：００２４１５）分別舉行

電話會議，均表示制裁的長期影響有限。

人民銀行再暫停逆回購操作，公開市場今日淨回籠２００億元（人民幣．下同）。黃金周後

公開市場連續兩日收水，回籠金額合計２７００億元。兩市成交持續偏淡，全日成交額３６５８

億元，較昨日再減２﹒３％。外資今日通過滬股通、深股通淨賣出２２﹒１６億元Ａ股。



＊今日新聞精選＊



１﹒外交部發言人華春瑩宣布，國家主席習近平將於１０月１１日至１３日分別赴印度出席中印

領導人第二次非正式會晤、對尼泊爾進行國事訪問。



２﹒據外電報道，美國政府正在推進限制美國資本流入中國的討論，特別是美國政府養老基金的

投資。另外，美國宣布已對中國部分官員實施簽證限制，理由是他們侵犯疆人權以及涉嫌拘禁或

虐待穆斯林。



３﹒商務部對美國商務部將２８家中國實體列入出口管制「實體清單」，表示強烈不滿和堅決反

對，敦促美方立即停止在涉疆問題上說三道四，停止干涉中國內政的錯誤行徑，盡快將相關中國

實體移出「實體清單」。發言人表示，將繼續關注事態進展，中方也將採取一切必要措施，堅決

維護中方自身利益。



４﹒中國銀行８日發布２０１９年國慶期間銀聯網絡交易數據。國慶假期銀聯網絡交易總金額達

到２﹒０３萬億元人民幣，較去年同期增長２８﹒４％，其中夜間消費成為新亮點。



５﹒世界經濟論壇最新發布的２０１９年度《全球競爭力報告》顯示，中國在全球競爭力綜合排

名中位列第２８位，名次與去年持平，但綜合得分穩中有升。新加坡超越美國排名第一，香港排

名上升４名至第３位。



６﹒瑞典電訊公司Ｔｅｌｉａ放棄使用華為，選擇愛立信（Ｅｒｉｃｓｓｏｎ）設備在挪威建立

５Ｇ網絡。在挪威結束是否允許電訊運營商使用華為設備的安全評估之後，Ｔｅｌｉａ決定放棄

向現有網絡提供基站的華為。



７﹒美國ＮＢＡ休斯敦火箭隊總經理莫雷支持香港示威的言論風波繼續發酵，據央視報道，截至

目前，ＮＢＡ中國公布的２７個官方合作夥伴中，至少１１個中國品牌公開聲明終止合作，包括

ｖｉｖｏ、騰訊體育、安踏體育、咪咕視頻、德克士Ｄｉｃｏｓ、李寧、蒙牛乳業、瑞幸咖啡、

康師傅冰紅茶等。此外，合資企業東風日產亦宣布中止與ＮＢＡ官方在中國的一切活動。

（ｃａ）

