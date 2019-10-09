《鍾之日記》美方貿談前施壓，科技股添憂捱沽

《鍾之日記》１０月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中美明（１０日）起一連兩日進行新一輪高級別經貿談判的前夕，美方連送兩份「前菜」作

頭盤，繼昨日（８日）美國商務部宣布將２８家涉及侵犯人權行的中國公司和公安機關列入「實

體清單」制裁後，美國最新宣布對中國部分官員實施簽證限制，理由是他們侵犯新疆人權以及涉

嫌拘禁或虐待穆斯林，此外美國政府亦正在推進限制美國資本流入中國的討論，特別是美國政府

養老基金投資。

華府新一輪制裁行動令雙方緊張關係再度升溫，為談判蒙上陰影，據悉中國方面已經降低談

判預期。

香江魚缸全日表現低迷，早市低開１５６點，其後跌幅曾一度收窄至２６點，惟受本地地產

股及銀行股拖累，大市缺乏支持，午後跌幅再度擴大，曾最多擴至２３６點，最終恆指全日收報

２５６８２點，跌２１０點或跌０﹒８１％，主板成交７５４億元，較昨日少９﹒３％。

騰訊（００７００）為９月全球手遊收入榜首，惟花旗指暫停ＮＢＡ轉播會令其廣告收入受

損，收跌１﹒７％。



＊權重股護盤，Ａ場二千九失復得＊



滬深兩市今早弱勢低開，滬綜指開市即失守二千九關，盤中銀行、地產等權重板塊抽高護盤

，午後三大股指陸續倒升，滬綜指全日升０﹒３９％，收報２９２４﹒８６點，二千九關失而復

得；深證成指揚０﹒３４％。兩市成交持續偏淡，全日成交額３６５８億元人民幣，較昨日再減

２﹒３％。外資今日通過滬股通、深股通淨賣出２２﹒１６億人幣Ａ股。

中國商務部對此美方最新制裁表示強烈不滿和堅決反對，敦促美方立即停止在涉疆問題上說

三道四，盡快將相關中國實體移出「實體清單」。被加入貿易黑名單而沒有停牌的科大訊飛

（深：００２２３０）及美亞柏科（深：３００１８８）均發公告，強調事件對公司日常經營不

會產生大影響，兩股今日反彈，科大訊飛全日揚１﹒７４％，美亞柏科更飆４％。大華股份

（深：００２２３６）舉行電話會議，指在業務方面已基本建立起一套安全可靠的合規體系，對

可能加入到實體清單的元器件產生替代方案，基本可以滿足供貨的持續性。該股連同海康威視

（深：００２４１５）將不遲於明天復牌。



＊美議員稱華為具安全威脅，貿談憂慮增科技股受壓＊



微軟高層抱怨美國政府沒有公開解釋美國公司為何不應與黑名單上的華為做生意後，５名共

和黨參議員向微軟總裁兼首席法務官布拉德．史密斯回覆信件稱，華為構成的威脅「真實而緊迫

」（Ｒｅａｌ ａｎｄ Ｕｒｇｅｎｔ），信中詳細指出有關華為「間諜活動」、「技術竊取與

經濟戰」的幾項指控。

布拉德．史密斯上月曾表示，美國總統特朗普不應在沒有「事實、邏輯和法律基礎」的情況

下，禁止華為購買美國技術。

美國針對華為的安全問題一直窮追猛打，加上美方日前又將２８家疑涉人權問題的中國科技

公司及公安機關列入「實體清單」，令人憂慮這些問題會否牽動中美之間的談判桌，左右本周即

將舉行的經貿高級別磋商。

一眾手機相關股今日顯著受壓，比亞迪電子（００２８５）瀉６﹒８％，舜宇光學

（０２３８２）大挫３﹒５％，為今日跌幅最大的藍籌；丘鈦科技（０１４７８）挫３﹒１％，

瑞聲科技（０２０１８）亦跌２﹒４％。５Ｇ股捱沽，京信通信（０２３４２）挫３﹒８％，長

飛光纖（０６８６９）跌１﹒９％，中國電信（００７２８）跌１﹒４％，中興（００７６３）

亦軟１﹒２％。



＊大摩降級，本地銀行受壓＊



摩根士丹利指，由於本港經濟放緩、低利率及市場競爭加劇，認為本地銀行股價尚未跌夠。

大摩將香港銀行業的評級下調至謹慎，預料盈利明顯承壓，並下調恆生銀行（０００１１）和匯

豐控股（００００５）評級至減持。恆生收挫３﹒２７％，報１５９﹒８元，一度為表現最差藍

籌股；匯豐軟０﹒６％，報５８﹒１元。

大摩指，匯控的股息率料提供支撐，但無論在香港還是歐洲市場，其估值都顯昂貴，將匯控

目標價由７０元下調２０％至５１元；恆生銀行目標由１７５元降至１４０元。

大摩又將中銀香港（０２３８８）目標價降１０％至２６元，評級與大市同步。東亞銀行

（０００２３）目標由１９元降至１５元，渣打（０２８８８）降９％至５２元，兩者維持減持

。中銀收挫２﹒１３％，報２５﹒３元；渣打（０２８８８）軟０﹒８９％，報６１﹒０５元；

東亞（０００２３）急跌４﹒５２％，報１８﹒１６元。



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