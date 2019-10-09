《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海市垃圾分類規範至昨日（８日）正式實
施已１００天。
上海市委書記李強昨日下午深入居民區、商務樓，實地調研生活垃圾分類工作推進情況並指
出，全市生活垃圾分類工作已經進入全面推行、依法治理階段，要持續用力、抓緊抓實、久久為
功，推進垃圾分類工作常態化、長效化、規範化，進一步讓生活垃圾分類內化於心、外化於行、
融入日常，為推動高質量發展、創造高品質生活作出新的貢獻。
09/10/2019 08:17
【駐滬專電】李強：推進垃圾分類工作常態化、長效化、規範化
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海市垃圾分類規範至昨日（８日）正式實
施已１００天。
上海市委書記李強昨日下午深入居民區、商務樓，實地調研生活垃圾分類工作推進情況並指
出，全市生活垃圾分類工作已經進入全面推行、依法治理階段，要持續用力、抓緊抓實、久久為
功，推進垃圾分類工作常態化、長效化、規範化，進一步讓生活垃圾分類內化於心、外化於行、
融入日常，為推動高質量發展、創造高品質生活作出新的貢獻。
|國際動態09/10/2019
特有意從敘撤軍捱批 遭兩黨共同譴責
|FOCUS08/10/2019
【FOCUS】「大笨象」爆裁萬人 打工族小心農曆新年後
|生財有道08/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港交所今日不宜高追
|國際動態08/10/2019
特涉「通烏門」 再有情報官員告密
|香港政情04/10/2019
【禁蒙面法】林鄭月娥：將引用緊急法立反蒙面法 周六午夜起實施
|生財有道04/10/2019
【嚟緊炒D乜】中聯重科仍有高追價值 增長股之中表現出眾
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰