【駐滬專電】李強：推進垃圾分類工作常態化、長效化、規範化

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海市垃圾分類規範至昨日（８日）正式實

施已１００天。

上海市委書記李強昨日下午深入居民區、商務樓，實地調研生活垃圾分類工作推進情況並指

出，全市生活垃圾分類工作已經進入全面推行、依法治理階段，要持續用力、抓緊抓實、久久為

功，推進垃圾分類工作常態化、長效化、規範化，進一步讓生活垃圾分類內化於心、外化於行、

融入日常，為推動高質量發展、創造高品質生活作出新的貢獻。

