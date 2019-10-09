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即市新聞

09/10/2019 08:45

【駐京專電】中證協發布證券分析師參加外部評選規範

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》中國證券業協會發布《證券分析師參加外部
評選規範》，要求證券公司應對分析師參加評選活動進行統一管理，建立分析師參加評選活動各
個環節廉潔自律的內控機制；分析師參加評選活動應由證券公司統一報名，公司推薦的參評人員
應為合規展業、勤勉盡責、具有良好職業道德的人員；證券公司應對計劃參加的評選活動進行評
估，對於不符合評估要求的，證券公司應拒絕參加。評選結果只是作為對分析師個人社會評價的
參考依據，不得直接作為對分析師薪酬激勵的依據。
　　同時，《中國證券報》、《上海證券報》、《證券市場周刊》雜誌社、財新傳媒、深圳市新
財富多媒體、萬德信息技術、北京新浪、北京《財經》雜誌社等８家評選主辦方在協會簽訂《證
券分析師外部評選組織機構自律公約》。８家機構表示，將按照自律公約的承諾，依法合規、誠
實守信、公平公正、獨立客觀地組織開展分析師評選活動，加強對參評人和投票人管理，維護評
選活動的嚴肅性、公平性和專業性，自覺接受社會、媒體的監督和協會自律管理，並對評選程序
和評選結果的公正性、正當性負責。
　　２０１８年９月，方正證券研究所所長助理兼通信行業首席分析師馬軍及分析師廖蕾與買方
機構在某飯局上的親密照片、視頻文件在網上流傳，事件引起廣泛關注，其後馬軍被中證協註銷
證券分析師執業證書，並在三年內不受理證券分析師執業註冊申請。新財富雜誌並暫停已舉辦十
六屆的新財富最佳分析師評選投票。

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