【國務會議】國務院通過優化營商環境草案，為投資提供制度保障

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國務院總理李克強８日主持召開國務院常務

會議，審議通過《優化營商環境條例（草案）》，以政府立法為各類市場主體投資興業提供制度

保障；討論通過《中華人民共和國檔案法（修訂草案）》。



＊嚴禁違反法定權限、程序對經營者個人的財產實施查封、扣押＊



會議指出，確立對內外資企業等各類市場主體一視同仁的營商環境基本制度規範。一是更大

力度放權。持續放寬市場准入，實行全國統一的市場准入負面清單制度，推進「證照分離」，壓

減企業開辦和註銷手續，各地要向社會公開企業開辦涉及的證照、辦稅、銀行開戶、接入電力等

的辦理時限，超過時限的，辦理單位要公開說明理由。實行不動產登記、交易和繳稅一窗受理、

並行辦理。進一步精簡行政許可和審批，對確需保留的許可、證明等事項推行告知承諾制。嚴控

新設行政許可，凡要新設的，必須嚴格依法依規審查論證和批准。

二是規範和創新監管執法。除直接涉及公共安全和群眾生命健康等特殊行業、重點領域外，

都要實行「雙隨機、一公開」監管。推行「互聯網＋監管」。對新興產業實行包容審慎監管。

三是加強市場主體保護。依法保護市場主體經營自主權和企業經營者人身財產安全，嚴禁違

反法定權限、程序對市場主體和經營者個人的財產實施查封、扣押等行政強制措施。保障各類市

場主體平等使用生產要素、平等享受國家支持政策。建立健全知識產權侵權懲罰性賠償制度和維

權援助等機制。

四是突出政務公開透明。推進政務服務事項無差別受理、同標準辦理。水電氣熱等公用企事

業單位應公開服務標準、資費標準等信息。行政規範性文件不得減損市場主體合法權益或增加其

義務。

五是嚴格責任追究。對政府及其工作人員相關違法違規和不作為亂作為行為、公用企事業單

位亂收費、行業協會商會及中介服務機構違法評比認證和強制市場主體接受中介服務等，要依法

追責。

會議通過《中華人民共和國檔案法（修訂草案）》。草案圍繞完善檔案管理相關制度，規定

了機關、團體、企業事業單位和其他組織的檔案管理責任，增加了檔案信息化建設的規定，明確

了電子檔案的法律效力，並擴大檔案開放利用，縮短檔案封閉期。會議決定，草案經進一步修改

後提請全國人大常委會審議。

