《經濟通通訊社９日專訊》美國ＮＢＡ休斯敦火箭隊總經理莫雷（Ｄａｒｙｌ
Ｍｏｒｅｙ）支持香港示威的言論風波繼續發酵，中國咖啡連鎖集團瑞幸咖啡（Ｌｕｃｋｉｎ
Ｃｏｆｆｅｅ）發表聲明稱，堅決反對損害國家主權和領土完整的言論和行為，並由即日起，暫
停與ＮＢＡ中國賽的所有合作，取消一切相關市場活動。
據央視報道，截至目前，ＮＢＡ中國公布的２５個官方合作夥伴中，至少９個公開聲明終止
合作，包括ｖｉｖｏ、騰訊體育、安踏體育、咪咕視頻、德克士Ｄｉｃｏｓ、李寧、蒙牛乳業、
瑞幸咖啡、康師傅冰紅茶等。（ｃａ）
09/10/2019 09:18
【修例風暴】撐港言論風波未止，ＮＢＡ遭三分之一中國合作品牌棄
《經濟通通訊社９日專訊》美國ＮＢＡ休斯敦火箭隊總經理莫雷（Ｄａｒｙｌ
Ｍｏｒｅｙ）支持香港示威的言論風波繼續發酵，中國咖啡連鎖集團瑞幸咖啡（Ｌｕｃｋｉｎ
Ｃｏｆｆｅｅ）發表聲明稱，堅決反對損害國家主權和領土完整的言論和行為，並由即日起，暫
停與ＮＢＡ中國賽的所有合作，取消一切相關市場活動。
據央視報道，截至目前，ＮＢＡ中國公布的２５個官方合作夥伴中，至少９個公開聲明終止
合作，包括ｖｉｖｏ、騰訊體育、安踏體育、咪咕視頻、德克士Ｄｉｃｏｓ、李寧、蒙牛乳業、
瑞幸咖啡、康師傅冰紅茶等。（ｃａ）
|興證快訊09/10/2019
港股10月開局反覆
|國際動態09/10/2019
特有意從敘撤軍捱批 遭兩黨共同譴責
|FOCUS08/10/2019
【FOCUS】「大笨象」爆裁萬人 打工族小心農曆新年後
|生財有道08/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港交所今日不宜高追
|國際動態08/10/2019
特涉「通烏門」 再有情報官員告密
|香港政情04/10/2019
【禁蒙面法】林鄭月娥：將引用緊急法立反蒙面法 周六午夜起實施
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰