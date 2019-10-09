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09/10/2019 09:18

【修例風暴】撐港言論風波未止，ＮＢＡ遭三分之一中國合作品牌棄

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國ＮＢＡ休斯敦火箭隊總經理莫雷（Ｄａｒｙｌ　
Ｍｏｒｅｙ）支持香港示威的言論風波繼續發酵，中國咖啡連鎖集團瑞幸咖啡（Ｌｕｃｋｉｎ　
Ｃｏｆｆｅｅ）發表聲明稱，堅決反對損害國家主權和領土完整的言論和行為，並由即日起，暫
停與ＮＢＡ中國賽的所有合作，取消一切相關市場活動。
　　據央視報道，截至目前，ＮＢＡ中國公布的２５個官方合作夥伴中，至少９個公開聲明終止
合作，包括ｖｉｖｏ、騰訊體育、安踏體育、咪咕視頻、德克士Ｄｉｃｏｓ、李寧、蒙牛乳業、
瑞幸咖啡、康師傅冰紅茶等。（ｃａ）

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