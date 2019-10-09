【修例風暴】外交部：任何有良知的人都應抵制和反對香港暴力行為

《經濟通通訊社９日專訊》據報美國蘋果公司將一個「通報香港警方行蹤」的應用程式

「ＨＫｍａｐ即時地圖」在應用商店上架，中國外交部發言人耿爽對此表示，近來在香港發生的

這些極端暴力犯罪行為，嚴重挑戰香港的法治和社會秩序，威脅香港市民的生命財產安全，也破

壞香港繁榮穩定，任何有良知和正義感的人，都應該抵制和反對，而不是支持和縱容，至於當局

會否要求蘋果公司下架有關應用程式，耿爽則說不了解具體情況。（ｃａ）

