  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/10/2019 16:44

【修例風暴】外交部：任何有良知的人都應抵制和反對香港暴力行為

　　《經濟通通訊社９日專訊》據報美國蘋果公司將一個「通報香港警方行蹤」的應用程式
「ＨＫｍａｐ即時地圖」在應用商店上架，中國外交部發言人耿爽對此表示，近來在香港發生的
這些極端暴力犯罪行為，嚴重挑戰香港的法治和社會秩序，威脅香港市民的生命財產安全，也破
壞香港繁榮穩定，任何有良知和正義感的人，都應該抵制和反對，而不是支持和縱容，至於當局
會否要求蘋果公司下架有關應用程式，耿爽則說不了解具體情況。（ｃａ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS09/10/2019
【FOCUS】誰令港人失去「免於恐懼的自由」?
生財有道09/10/2019
《開市Good Morning》溫傑：中生短線宜於11元套利
興證快訊09/10/2019
港股10月開局反覆
國際動態09/10/2019
特有意從敘撤軍捱批 遭兩黨共同譴責
FOCUS08/10/2019
【FOCUS】「大笨象」爆裁萬人 打工族小心農曆新年後
生財有道08/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港交所今日不宜高追
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金