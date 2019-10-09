【減稅降費】國務院：實施更大規模減稅降費，調整央地收入劃分

《經濟通通訊社９日專訊》國務院印發《實施更大規模減稅降費後調整中央與地方收入劃分

改革推進方案》指，要保持現有財力格局總體穩定，建立更加均衡合理的分擔機制，穩步推進健

全地方稅體系改革，建立權責清晰、財力協調、區域均衡的中央與地方財政關係，為減稅降費政

策落實創造條件，確保讓企業和人民群眾有實實在在的獲得感。

《方案》提出三個方面的政策措施：一是保持增值稅「五五分享」比例穩定。進一步穩定社

會預期，引導各地因地制宜發展優勢產業，鼓勵地方在經濟發展中培育和拓展稅源，增強地方財

政「造血」功能，營造主動有為、競相發展、實干興業的環境。

二是調整完善增值稅留抵退稅分擔機制。建立增值稅留抵退稅長效機制，並保持中央與地方

「五五」分擔比例不變。為緩解部分地區留抵退稅壓力，增值稅留抵退稅地方分擔的部分

（５０％），由企業所在地全部負擔（５０％）調整為先負擔１５％，其餘３５％暫由企業所在

地一並墊付，再由各地按上年增值稅分享額佔比均衡分擔，墊付多於應分擔的部分由中央財政按

月向企業所在地省級財政調庫。

三是後移消費稅徵收環節並穩步下劃地方。按照健全地方稅體系改革要求，在徵管可控的前

提下，將部分在生產（進口）環節徵收的現行消費稅品目逐步後移至批發或零售環節徵收，拓展

地方收入來源，引導地方改善消費環境。（ｗｌ）

