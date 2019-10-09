【ＦＯＣＵＳ】誰令港人失去「免於恐懼的自由」？

【ＦＯＣＵＳ】「Ｍｅｒｅ ａｎａｒｃｈｙ ｉｓ ｌｏｏｓｅｄ ｕｐｏｎ ｔｈｅ

ｗｏｒｌｄ（只剩混亂，漫溢世間）」。剛剛過去的周末，愛爾蘭詩人葉慈（Ｙｅａｔｓ）哀悼

一戰的名句，在香港輪迴重現。曾經是「亞洲最安全城市」，在催淚煙、燃燒彈、腐蝕液、路障

、血光、磚塊、拳頭……橫飛交織下，陷於無政府狀態。

近兩日頻頻為《施政報告》吹風的特區政府上下，顯然仍「ｔｏｏ ｙｏｕｎｇ，

ｔｏｏ ｓｉｍｐｌｅ」地冀望憑著下周三（１６日）公布的所謂「大手筆」，平息失控的暴力

事態。惟當港人連從衣食住行的基本日常到言語思想的個人表達，都以已失去「免於恐懼的自由

」，頻以「有責任帶領香港走出困局」回應「會否辭職」的特首，實須以立即有效「止暴制亂」

為當務之急、最大之責！



＊「立場」大晒，「私了」凌駕法治＊



港府正式引入《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》於上周六（５日）零時生效至今

，香港不單錄得港鐵破天荒全線全日停駛的紀錄，市民大排長龍於超市搶購糧食、於ＡＴＭ提取

現金的情景，似已令以秩序、富足聞名的香港，一夜之間淪為Ｗａｒ Ｚｏｎｅ。

更有甚者，全城暴力遍地開花有增無減－－為中資銀行商鋪「裝修」、破壞連鎖食肆、掟燃

燒彈入港鐵站、縱火設路障「查異己」、粗口辱罵甚至圍毆疑似「藍絲」、「袒警」、「紅色」

老師、校長、路人……當抗議示威淪為「施暴有理」，法治、理性、善惡，已統統被踐踏於所謂

的政治立場之下。「立場大晒」、「逢中必反」、「私了」凌駕法治，香港已不再是港人熟悉的

香港。

然而，面對個別年輕人的極端暴力行為，有相當部分社會持份者，甚至是身負引導、教育之

責的人士或平台，卻仍合理化甚至美化暴力，誤導激進示威者走進名為「勇武」，實為暴力之路

；直至身陷囹圄、玉石俱焚。另亦有相當部分中間派，仍熱衷聲稱「核彈也不割」。放在中美博

弈、大鱷環伺的當下，悲哀地應了那句「香港人政治無知」。



＊立即止暴制亂，方為最大之責＊



暫且不論年輕人乃至整個香港，絕不值得為這個離地特首或無能港府「陪葬」，為師者、為

父母者、為社會賢達者，都應以身作則教導人生經驗不足的年輕人－－必須先放下暴力，勿以立

場凌駕法治、勿以偏激遮蓋真相。如同電影「Ｇｒｅｅｎ Ｂｏｏｋ」，黑人鋼琴家一語點醒行

事衝動的白人司機，「Ｙｏｕ ｎｅｖｅｒ ｗｉｎ ｗｉｔｈ

ｖｉｏｌｅｎｃｅ﹒Ｙｏｕ ｏｎｌｙ ｗｉｎ ｗｈｅｎ ｙｏｕ ｒｅｍａｉｎ

ｄｉｇｎｉｔｙ」。

倘若香港人捍衛我城和下一代的初心，因為暴力而實際上不知不覺造成與百萬人為之奮鬥的

「免於恐懼的自由」截然相反的結局，還有比這更大的悲劇嗎？！須知，沒有法治的自由只是無

政府主義，沒有法治的民主亦只是假民主。

對於一手製造香港自回歸後最大政治危機、一再政治誤判至今仍未能拆彈的特首，周二（８

日）出席行政會議前，形容《禁蒙面法》「要真正見到它的效果必須要一段時間」，聲稱「現在

我們還在監察這個法例的效果」，令人瞪目。

頻以「有責任帶領香港走出困局」回應「會否辭職」的林鄭，實不應試圖以「一段時間」、

《施政報告》來顯示自己仍有治理「亂世」的能力，而須以立即有效「止暴制亂」為當務之急和

最大之責！

特首閣下，妳希望下周能順利在立法會議事廳宣讀《施政報告》的同時，可知市民此時此刻

的每一天都處於水深火熱？！

