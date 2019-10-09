  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/10/2019 09:12

《投資智慧－鄧聲興》內地消費動力充足，高端運動品需求殷

　　《投資智慧》內地十一國慶節假期剛剛結束，據支付寶發布的國慶期間消費報告顯示，實體
店人均消費頻次增４５％。長假期間內地人出境遊使用支付寶消費創新高，人均支付近２５００
元人民幣，較去年同期增長１４％。人均消費金額方面，浙江、上海、江蘇、遼寧、天津、北京
分列前六，上述省市的支付寶人均支付消費均超過３０００元，反映內地消費動力充足，特別是
中產及年輕消費群。
　
　　內需消費股有追捧，特別是受惠國策的體育用品股持續造好。中國政府發布推廣足球、籃球
和排球「體育強國建設綱要」之後，國務院又再發布關於促進全民健身，以及體育消費推動體育
產業高質量發展，以促進全民健身同體育消費。國務院在《體育強國建設綱要》，更提到目標在
２０３５年體育產業成為國民經濟支柱性產業。
　
　　受惠國慶推動消費，近期運動品牌的服裝價格上漲，Ｎｉｋｅ在中國首季銷售額增長２２％
，亦反映內地對高端運動消費品需求持續。其中安踏體育（０２０２０）之ＦＩＬＡ增長尤其明
顯。安踏中期賺２４﹒８億元人民幣，按年多２７﹒６％，其中ＦＩＬＡ品牌貢獻安踏整體收益
的４４﹒１％，盈利能力進一步增強，新收購的Ａｍｅｒ有望成為集團的新增長動力。

　　另外，３６１度（０１３６１）定位中產品牌形象，今年上半年，集團收入為３２﹒４億元
人民幣，同比增長７﹒３％。權益持有人應佔溢利為３﹒６７億元，同比增長９﹒７％。主要由
服裝板塊同比增長１３﹒６％所帶動。毛利率維持在４０％－４１％，經營利潤率維持在１６％
－２０％。集團基本面良好，料可繼續受惠１１月的電商銷售旺季。
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
興證快訊09/10/2019
港股10月開局反覆
國際動態09/10/2019
特有意從敘撤軍捱批 遭兩黨共同譴責
FOCUS08/10/2019
【FOCUS】「大笨象」爆裁萬人 打工族小心農曆新年後
生財有道08/10/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港交所今日不宜高追
國際動態08/10/2019
特涉「通烏門」 再有情報官員告密
香港政情04/10/2019
【禁蒙面法】林鄭月娥：將引用緊急法立反蒙面法 周六午夜起實施
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金