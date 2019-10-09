《投資智慧－鄧聲興》內地消費動力充足，高端運動品需求殷

《投資智慧》內地十一國慶節假期剛剛結束，據支付寶發布的國慶期間消費報告顯示，實體

店人均消費頻次增４５％。長假期間內地人出境遊使用支付寶消費創新高，人均支付近２５００

元人民幣，較去年同期增長１４％。人均消費金額方面，浙江、上海、江蘇、遼寧、天津、北京

分列前六，上述省市的支付寶人均支付消費均超過３０００元，反映內地消費動力充足，特別是

中產及年輕消費群。



內需消費股有追捧，特別是受惠國策的體育用品股持續造好。中國政府發布推廣足球、籃球

和排球「體育強國建設綱要」之後，國務院又再發布關於促進全民健身，以及體育消費推動體育

產業高質量發展，以促進全民健身同體育消費。國務院在《體育強國建設綱要》，更提到目標在

２０３５年體育產業成為國民經濟支柱性產業。



受惠國慶推動消費，近期運動品牌的服裝價格上漲，Ｎｉｋｅ在中國首季銷售額增長２２％

，亦反映內地對高端運動消費品需求持續。其中安踏體育（０２０２０）之ＦＩＬＡ增長尤其明

顯。安踏中期賺２４﹒８億元人民幣，按年多２７﹒６％，其中ＦＩＬＡ品牌貢獻安踏整體收益

的４４﹒１％，盈利能力進一步增強，新收購的Ａｍｅｒ有望成為集團的新增長動力。



另外，３６１度（０１３６１）定位中產品牌形象，今年上半年，集團收入為３２﹒４億元

人民幣，同比增長７﹒３％。權益持有人應佔溢利為３﹒６７億元，同比增長９﹒７％。主要由

服裝板塊同比增長１３﹒６％所帶動。毛利率維持在４０％－４１％，經營利潤率維持在１６％

－２０％。集團基本面良好，料可繼續受惠１１月的電商銷售旺季。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

