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即市新聞

09/10/2019 09:05

《師傅教路－黃瑋傑》中國電動車競爭白熱化，比亞迪銷售現跌幅

　　《師傅教路》中國新能源汽車銷量連續兩個月呈現負增長，加上國產特斯拉將於今月實現量
產，將令新能源汽車市場競爭更趨白熱化。

＊７月份新能源銷售挫近半成＊

　　根據中國汽車協會發布的數據，７月份新能源汽車產量完成８﹒４萬輛，同比下降
６﹒９％；銷量為８萬輛，下降４﹒７％，是自２０１７年１月以來首次出現月銷量同比負增長
。其中，純電動汽車產量為６﹒５萬輛，下降４﹒８％；銷量為６﹒１萬輛，增長１﹒６％；插
電式混合動力汽車產量為２萬輛，下降１３﹒２％，銷量為１﹒９萬輛，下降２０﹒６％。
　　８月份新能源汽車產銷量呈現兩連降，而且降幅進一步擴大，其中，產量為８﹒７萬輛，下
降１２﹒１％，銷量為８﹒５萬輛，下降１５﹒８％。其中，純電動汽車產量為７﹒４萬輛，增
長２﹒２％；銷量為６﹒９萬輛，下降６％；插電式混合動力汽車產量為１﹒４萬輛，下降
４９﹒８％；銷量為１﹒６萬輛，下降４１﹒３％。

＊比亞迪７月份銷售亦見跌幅＊

　　從７月份開始，比亞迪（０１２１１）新能源汽車銷量也出現下滑，其７月份汽車銷量為
３０９８５輛，同比下降１７％。其中，新能源汽車銷量下降１１﹒８％至１６５６７輛；按車
型劃分，純電動乘用車銷量為９５１５輛，增長１６﹒４％；插電式混合動力乘用車銷量為
６４９５輛，下降３５﹒２％；新能源商用車銷量為５５７輛，下降５﹒６％﹒８月份，比亞迪
汽車銷量為３６００９輛，下降１３﹒９％。其中，新能源汽車銷量下降２３﹒４％至
１６７１９輛，還少於燃油汽車銷量（１９２９０輛）；按車型劃分，純電動乘用車銷量為
１１００５輛，增長１２﹒４％；插電式混合動力乘用車銷量為５０９５輛，下降５３﹒９％；
新能源商用車銷量為６１９輛，下降３７﹒７％。

＊國產特斯拉量產將令內地電動車更白熱化＊

　　值得注意的是，特斯拉上海超級工廠於１０月１４日將正式開始量產，有望在年底前實現
３０００輛的周產能。有汽車分析師認為，上海超級工廠投產後，國產版Ｍｏｄｅｌ　３將具有
降價空間，最低售價有望從現時的３２﹒８萬元人民幣下調到２５萬元至２７萬元，料會令國內
新能源汽車市場競爭更趨白熱化。《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

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