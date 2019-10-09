《樓市亮話－湯文亮》樓市的新冰河時期

《樓市亮話》在２００８年環球金融海嘯時，不少物業代理話樓市進入冰河時期，要求業主

要乖乖地減租，當時有人問我如何確認樓市的冰河時期？我話要分開為業主的冰河時期以及物業

代理的冰河時期，如果樓價不斷下跌，這就是業主的冰河時期，如果樓市處於一個買家不買，業

主不賣，成交量非常之低的時候，這就是物業代理的冰河時期。嚴格來說，環球金融海嘯時樓價

不斷下跌，但成交量比今日仍然為多，是屬於業主的冰河時期，但被物業代理騎劫為物業代理冰

河時期，除了樓價下跌之外，還要向租客減租，受到雙重損失。現在受修例示威活動影響，樓市

進入不買不賣階段，但樓價比高峰期下跌不足４％，但成交量就非常之低，這應該算是物業代理

的冰河時期，不過業主不用開心，在連續不斷的示威活動之下，樓價很快就會大跌，業主的冰河

時期隨即到來，大家要有心理準備。



當大家仍然爭拗著警方與示威者的衝突，究竟誰是誰非？禁蒙面法是否應該實行？而示威活

動又不絕，在不知不覺間，新冰河時期亦即將到來。香港在今次的新冰河時期所受到的影響，２

００８年的環球金融海嘯可以說是小兒科，因為今次不單止是樓市而是全經濟型的冰河時期。如

果政府以及示威者沒有一個妥善的解決辦法，香港可能萬劫不復，就算現在立刻可以解決，香港

亦要兩三年後才可以復原，期間除了樓價下跌之外，最少有２０％大約３００００個中小企結業

，失業率會由現在的２﹒９％迅速上升超過１０％，大約３至４０萬人失業。政府將面對民困壓

力，不少借貸過多的業主不但要被逼出售他們的物業，甚至可能連命也輸掉了。



但我覺得很奇怪，提出警告的人很少，甚至有大行話樓市明年初見底，我不知道那些分析員

是否了解到香港最近狀況？如果有多少了解，就會知道最壞的情況仍未到來，現在除了手持現金

之外，還是手持現金，講乜都假，最緊要有足夠儲備捱過今次新冰河時期。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

