《缸邊嫺談－黃惠嫺》藥明生物訂單存量正待爆發，產能擴充收入增

《缸邊嫺談》截至２０１９年６月３０日，藥明生物（０２２６９）共有２２４個綜合項目

，同比增加１９﹒８％。２０１９年上半年未完成訂單總量同比增長１５９﹒８％至４６﹒３億

美元，其中未完成服務訂單同比增長２２５﹒１％至１７﹒３６億美元，而未完成潛在里程碑付

款同比增長１３１﹒９％至２８﹒９５億美元。同時，集團於ＩＮＤ前至ＩＮＤ後階段的項目取

得巨大成功，有１０６個項目處於臨床開發前階段及１０２個項目處於早期臨床階段（第Ｉ及

ＩＩ期臨床），後期（第三期）臨床開發項目數由去年同期的１０個增長加５０％至１５個。

２０１９集團ＩＮＤ前至ＩＮＤ後階段的眾多項目進展順利，今年上年有１０個項目從臨床前開

發階段進展至早期臨床開發階段。

現時集團與全球２０大製藥公司中的１３家及中國５０大製藥公司中的２３家開展合作。截

至２０１９年６月３０日止六個月，集團為１９４名客戶提供服務，而去年同期則為１６８名客

戶。隨著進入較後階段的項目數持續增加，未來預期將會吸引更多潛在客戶並導入更多生物藥項

目，抓住更多生物藥行業的發展機會，從而提升銷售收入。



＊產能擴充及最新發展＊



集團現時分別於無錫、上海及蘇州擁有三個營運基地。為滿足全球生物藥生產需求，集團持

續投資於產能擴張計劃，有助集團為愈來愈多的後期項目提供產能。集團同時於國內外擴充產能

，在多個產能完成並投入生產後，集團的總產能到２０２２－２３年預計能提升到超過

２８００００升，足以將集團的市佔率提升至全球頭三名之內，擴產當然同時亦有利提升集團的

收入。



＊外包生物藥成發展重點，藥明生物食正大趨勢＊



生物藥預期於２０１９年佔全球製藥市場的２７％，到２０２４年更增至３１％。現時生物

科技已成為全球及國內重點發展項目之一，而生物製藥公司更加傾向於合同開發與生產外包

（「ＣＤＭＯ」）提供從概念到商業化的一站式服務。國內《「十三五」生物產業發展規劃》亦

提出，２０２０年生物產業的規模要達到８至１０萬億元人民幣，增加值佔ＧＤＰ的比重超過

４％，並同時要打造出１０至２０個產值超過１００億元的生物醫藥專業園區。到２０２０年，

實現醫藥工業銷售收入４﹒５萬億元，增加值佔全國工業增加值３﹒６％。

國內現已相應頒布一系列法律政策，以加快創新生物藥的審批流程。令人矚目的新疫苗管理

法亦於２０１９年１２月１日生效，正式確認疫苗的ＣＭＯ（「合約生產外包」）模式。集團的

業務已站在發展風口之上，藥明生物是全球領先的開放式生物製劑技術平台，可為客戶提供端到

端的解決方案，從發現、開發及生產生物製劑，實現從概念到商業化生產的全過程。集團今年上

半年集團的綜合項目數和未完成訂單總額大幅增加。根據集團管理層透露，現時集團共有５８個

Ｆｉｒｓｔ－ｉｎ－Ｃｌａｓｓ在研項目，充足的產能可支持集團於４周內啟動任何項目。在集

團能為客戶實現從概念到商業化生產全過程的背景下，客戶訂單將會繼續增加，加上產能規模擴

充的互相配合，在優勢盡顯下集團未來的收入有望呈現爆發式的增長。投資者可考慮於７５港元

附近的水平增持或吸納，目標價為８９﹒４港元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

