《日入而息》美方貿談前施壓，零售股發盈警，港股跌２１０點

《今天重點》﹡標普指示威影響零售酒店業，但管理良好企業維持靭性；社會不穩拖累本

港樓市，料今年樓價將跌５％

﹡大快活（０００５２）料六個月股東應佔溢利按年顯著下降；包浩斯

（００４８３）料中期虧損淨額增至不逾９５００萬

﹡李澤鉅稱沒有英國脫歐，未必可收購Ｇｒｅｅｎｅ Ｋｉｎｇ；長實獲逾

９９％股東支持通過收購Ｇｒｅｅｎｅ Ｋｉｎｇ

﹡商務部促美方盡快將２８家中國實體移出管制實體清單；外交部促美方立即

撤銷對中國官員實施簽證限制



《即日市況》﹡騰訊友邦受壓，港股收跌２１０點報２５６８２，成交７５４億元



《深滬股市》﹡權重股加持，滬指倒升０﹒３９％收市，科技股回暖



《美元匯價》﹡美國月底減息機會高，暫抑壓美元走勢；歐元最新報１﹒０９８０╱８１，

日圓最新報１０７﹒３６╱３８



《公司業績》﹡科大訊飛料首三季盈利按年增５０﹒６％至７３﹒４％



《公司資訊》﹡２１世紀教育（０１５９８）理工及幼兒園本年度入讀學生增９﹒７％

﹡滔搏（０６１１０）超購約１﹒３９倍，一手中籤率１００％

﹡魯大師（０３６０１）超購逾２７６倍，一手中籤率僅２０％

﹡中國郵政：加快集團公司制改制，推進郵儲行（０１６５８）Ａ股上市

﹡「置富嘉湖」翻新換上新英文名「＋ＷＯＯ」，第二期工程明年展開

﹡佳源國際（０２７６８）上月銷售額近２６億元人民幣，同比增５％

﹡首間虛擬產險公司安我表示今年內可開業

﹡樂亞國際（０８１９５）投資教育業務，涉資１５４０萬元

﹡長實（０１１１３）「愛海頌」首批１８０伙，折實呎價１﹒４萬元起；獲

逾９９％股東支持通過收購Ｇｒｅｅｎｅ Ｋｉｎｇ

﹡信德中國（０２０１９）９月合約銷售金額按月跌１３﹒４％

﹡港交所（００３８８）新制實施至９月底，１６家生物科技公司上市共籌

５３５億；史美倫稱對未能收購倫交所感失望，不排除與其他交易所商談

﹡宏利香港推出新延期年金產品，有信心受年青人歡迎

﹡美的置業（０３９９０）首九個月合同銷售按年升２１﹒６５％

﹡中國罕王（０３７８８）高純鐵業務恢復生產，年產能增至６６萬噸

﹡中生製藥（０１１７７）附屬公司藥物獲頒藥品註冊批件

﹡黎瑞剛辭任ＩＭＡＸ Ｃｈｉｎａ（０１９７０）非執董，擬續擔任公司緊

密顧問

﹡Ｓｃｈｍｉｄｔ－Ｓｃｈｕｌｔｅｓ將任思捷（００３３０）之集團財務總

裁



《國企紅籌》﹡中國金茂（００８１７）９月簽約銷售額按年升８３％至１５６億元人民幣

﹡龍源電力（００９１６）９月份發電量按年跌６﹒５５％



《中國要聞》﹡國慶期間３０城樓市成交同比微增，但降溫跡象未有扭轉

﹡保監局表示保單屬私人合約，禁蒙面法不會凌駕保單條款

﹡雲南：扶持生豬企業，打造特色生豬產品品牌

﹡外交部表示習近平１１日起赴印度出席領導人非正式會晤

﹡習近平稱中國支持所羅門群島同廣東省交流合作

﹡多地房貸參考ＬＰＲ定價平穩落地，利率前後變化不大

﹡市場監管總局表示新能源車企應在事故後１２小時內報告

﹡全球競爭力報告指中國持平排２８位，香港升至第３位

﹡房多多提交赴美ＩＰＯ招股書，上半年淨利逾１億人幣

﹡國務院同意青島建中國－上海合作組織經貿合作示範區

﹡趙薇、雲鋒基金等投資人退出阿里旗下心怡科技

﹡工信部表示首八月互聯網企業收入同比增２０﹒９％

﹡８月證券期貨經營機構私募資管業務規模環比降近２％

﹡據報浙江已叫停假結構性存款，對銀行攬儲提新要求

﹡建信金投股權投資基金成立，首隻政府引導債轉股基金

﹡內地首三季期市成交額２１４萬億元，增逾３８％

﹡ＳＴ長生終止上市，１６日起進入退市整理期

﹡人行連續第三日暫停逆回購，淨回籠２００億

﹡瑞典電訊公司棄華為選擇愛立信參與５Ｇ項目

﹡大華股份回應遭美列入實體清單：可基本滿足供貨持續

﹡美商務部公布對華木制櫥櫃和浴室櫃反傾銷調查初裁

﹡渣打ＣＥＯ表示以購買大豆換取華為解禁或可結束貿易戰

﹡海康威視表示遭美商務部列入實體清單長期影響有限

﹡農業農村部表示引導金融機構加大對奶牛養殖信貸支持；國慶前周１６省豬

肉出廠價格總指數環比略漲

﹡國務院表示實施更大規模減稅降費，調整央地收入劃分

﹡外交部促美方立即撤銷對中國官員實施簽證限制

﹡發改委表示在全國建設培育１萬家以上產教融合型企業



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒２％，報１０８８９﹒９６點



《其他消息》﹡政府歡迎香港競爭力排名上升，繼續維護市場優勢

﹡香港全球競爭力排名升至第三，新加坡取代美國成首位

﹡梁天琦只就刑期不就定罪提出上訴，高院今審理；梁天琦等三人上訴案，法

官押後裁決

﹡報道指銀行業協調機制已就緒，研彈性處理中小企欠款

﹡按揭公司上半年稅後溢利按年跌３﹒５％，購入９﹒５５億貸款資產

﹡華僑永亨表示對第三季經濟或進入技術性衰退保持警惕

﹡深股通額度全日流走３７００萬元；滬股通額度全日流走１６﹒６億元，陸

股通淨流出２２億

﹡調查指市民對年金認識增，近四成人或購延期年金產品

﹡中原表示長實「愛海頌」開價比同區二手樓折讓逾一成

﹡宏利表示禁蒙面法不會凌駕保單效力，會公平妥善處理



《修例風暴》﹡本月底兩賽馬日場地更改，下周日起日馬開跑時間提前

﹡私隱專員公署將１２６２宗起底及網絡欺凌個案交警方

﹡金澤培發信員工指保安資訊外泄，今早會見工會代表

﹡建造業議會表示逾７００百億工程待批，冀立法會儘快審批

﹡港鐵（０００６６）坑口將軍澳站重創，工會料修復需時

﹡新地（０００１６）提供協助，令商戶盡快修復營業

﹡撐港言論風波未止，ＮＢＡ遭三分之一中國合作品牌棄

﹡標普表示示威影響零售酒店業，但管理良好企業維持靭性；社會不穩拖累本

港樓市，料今年樓價將跌５％

﹡東風日產表示即日起中止與ＮＢＡ官方在中國一切合作

﹡外交部表示任何有良知的人都應抵制和反對香港暴力行為

﹡香港旅遊業議會對示威活動升級表示極度遺憾

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