《國金與投資－曾廣標》中美糾紛多，仍要謀妥協

《國金與投資》中美高級代表於美國時間周四（１０日）及周五（１１日）在華盛頓進行新

一輪磋商，在談判之前消息滿天飛，有謂中方增加購買美國農產品可望令美方停止再加徵關稅，

或至少是為下月趁亞太經合峰會舉行新一輪習特會前做好準備。不過，亦有消息謂，中方不願意

討論停止補貼國企等敏感問題，同時劉鶴今輪不再兼有主席特使的銜頭，反映出中國不準備作出

大的讓步。當不同的消息進入市場時，引起股市及特別是美股出現較大波動，而香港仍處於社會

動盪的局面，股市雙重受壓。反之，中國內地股市表現相對穩定，十一國慶長假期在歡樂氣氛中

渡過，官民均有更大信心迎難而上。



＊借新疆出招，打壓人工智能＊



在新一輪磋商之前中美發生了兩宗新的糾紛。美方突然以新疆人權問題為理由，把新疆一些

地方政府機關及數間中國高科技公司列入制裁，包括禁止美商把產品賣給它們，同時還對一些人

士停止發出入境簽證，這引起中方極大不滿，據說中方亦準備禁止美國一些具敵意的組織的人士

入境。被制裁的中國公司大多是人工智能的領頭企業，使人們懷疑美方只是拿借口來打壓中國高

科技的發展，是繼打壓華為之後的另一次出招。



＊ＮＢＡ高層言論，４０億美元泡湯＊



此外，由於姚明曾效力而在中國擁有大量粉絲的休斯頓火箭隊的經理公開發表「與香港為自

由而戰站在一起」，引起中國官民極大不滿，即時與火箭隊割席，同時，由於ＮＢＡ的總裁表態

支持言論自由，令到中方隨即與ＮＢＡ整體決裂，擬取消ＮＢＡ球隊與中國球隊的友賽及停播所

有ＮＢＡ賽事，而與ＮＢＡ有廣告合作的眾多中國巨企亦取消合約，使籃球體育交流大受影響。

ＮＢＡ賽事在中國很流行，每年帶來大約４０億美元的收益，這對ＮＢＡ來說將是重大損失，因

此，失言的總裁也立即趕到上海意圖補救。



對中國官民來說，ＮＢＡ賽事及球隊在中國市場大賺特賺，卻不顧中國人的感情干預中國內

政，「支持香港暴徒的打砸搶破壞行為」，因此，立即決裂。而今次事件反映出美國不少實體在

中國享有眾多賺大錢的機會，並非如特朗普所說的中國長期從美國身上佔盡便宜。



＊關稅談判各有所需＊



高級別貿易磋商之前節外生枝，為新一輪談判蒙上陰影，不過，也要留意，中美目前對於避

免關稅戰升級均各自有所需要，因此，新發生的糾紛未必會直接破壞今輪談判。



美方預備在１０月中便增加新一輪關稅，而更關鍵的是，美方準備在１２月中對大量中國生

產的消費品開徵懲罰性關稅，稅率高達２５％，表面上，美方可以額外大賺一筆，但美國商界紛

紛指出，這些稅收實際上絕大部分都會轉嫁到美國企業和消費者身上。



近期美國經濟數據向下，消費者信心亦滑落，若特朗普繼續胡亂的把關稅戰擴大，到頭來美

國經濟將會面對更大壓力。而事實上，從特朗普近期的言論來看，他也明白這個道理，希望與中

方達成一些協議，既可為停止關稅戰升級下台階，又可為更多美國農產品重新進入中國市場而討

好農民粉絲。



＊北京不會先待特朗普下台才謀妥協＊



對中國來說，若美方持續大幅增加關稅，也勢必加速美國企業撤出在中國的製造業投資，而

一些台資和港資的代工企業，也很可能會加速搬廠至東南亞等國家以避免美國的高關稅。雖然在

中國的產業鏈不可能完全被取代，但接連撤廠對於中國穩就業也必定會帶來一定的壓力，這是中

國決策層所不願看見的。



因此，我相信，今周的磋商應會有所進展，中美最高層期待在１１月的習特會可以確實某種

臨時協議，把關稅戰控制下來，及恢復一些互利的商貿交往。



這當然不等於中美的眾多糾紛便可望逐步解決，但至少在美國大選年中美最高層可以互有所

得。特朗普常變臉不可靠，但生意人的意識形態包袱相對較少，而一些民主黨候選人對北京更有

敵意，因此，中方不會寄望先等待特朗普下台才謀取妥協，而是會多管齊下以及多手準備。

《資深評論員 曾廣標》

