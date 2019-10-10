【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１０日專訊》恆生（０００１１）即將除淨，但大摩昨日唱淡本地銀行業，

該利淡消息繼續發酵，恆生連續兩日創超過兩年新低，今日低見１５７﹒００元。

另外，隨著本港示威活動持續，加上人民幣貶值影響，本地零售漸步入寒冬，即使多隻本地

地產股將於今月尾至下月除淨，但資金仍不斷從該板塊撤走。

除了派息外，上市公司每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留

意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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兆邦基地產（０１６６０）一拆五 １７╱１０ － －

保誠 （０２３７８）每股獲派一股 １７╱１０ ２１╱１０ －

Ｍ＆Ｇ股份

虎都 （０２３９９）一拆四 １７╱１０ － －

中科生物 （０１２３７）五合一 ２２╱１０ － －

萬亞企業 （０８１７３）五十合一 ２２╱１０ － －

萬亞企業 （０８１７３）合併後六供十，２３╱１０ ２５╱１０－１╱１１ １４╱１１

供股價１９仙

中海重工 （００６５１）四十合一 ２９╱１０ － －

大凌集團 （００２１１）五股送一份 ４╱１１ ６╱１１－７╱１１ １９╱１１

２０２０年認股證

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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恆生銀行 （０００１１） 第三次中期息１﹒４元 １５╱１０

信和置業 （０００８３） 末期息４１仙，可以股代息 ２８╱１０

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