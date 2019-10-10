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即市新聞

10/10/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社１０日專訊》恆生（０００１１）即將除淨，但大摩昨日唱淡本地銀行業，
該利淡消息繼續發酵，恆生連續兩日創超過兩年新低，今日低見１５７﹒００元。
　　另外，隨著本港示威活動持續，加上人民幣貶值影響，本地零售漸步入寒冬，即使多隻本地
地產股將於今月尾至下月除淨，但資金仍不斷從該板塊撤走。
　　除了派息外，上市公司每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留
意。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
兆邦基地產（０１６６０）一拆五　　　　１７╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
保誠　　　（０２３７８）每股獲派一股　１７╱１０　　　　２１╱１０　　　　　　－
　　　　　　　　　　　　Ｍ＆Ｇ股份　　
虎都　　　（０２３９９）一拆四　　　　１７╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
中科生物　（０１２３７）五合一　　　　２２╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
萬亞企業　（０８１７３）五十合一　　　２２╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
萬亞企業　（０８１７３）合併後六供十，２３╱１０　２５╱１０－１╱１１　　１４╱１１
　　　　　　　　　　　　供股價１９仙
中海重工　（００６５１）四十合一　　　２９╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
大凌集團　（００２１１）五股送一份　　　４╱１１　　６╱１１－７╱１１　　１９╱１１
　　　　　　　　　　　　２０２０年認股證
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準　
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恆生銀行　　　　（０００１１）　　第三次中期息１﹒４元　　　　　　　　　　１５╱１０
信和置業　　　　（０００８３）　　末期息４１仙，可以股代息　　　　　　　　２８╱１０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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