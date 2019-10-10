港股低開５７點報２５６２５點，國指逆升９點

《經濟通通訊社１０日專訊》有消息指中方將與華府商討達成部分貿易戰協議，消息令隔晚

（９日）美股高收，惟亞洲股市繼續回吐，其中日經跌７０點，首爾指數跌２８點。港股方面一

同低開５７點或０﹒２２％，報２５６２５點，主板成交１６﹒６３億元。國企指數開報

１０１７８點，升９點或升０﹒０９％。

由於示威活動持續，令收租股收壓，領展（００８２３）今早低開１﹒２％，信置

（０００８３）亦低開１﹒０３％。消費及濠賭繼續受惠於黃金周效應，恆安（０１０４４）升

１１．１１％，金沙（０１９２８）高開１﹒０２％。恆生指數開報２５６２５點，跌５７點或

跌，

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒３８％，報５７﹒１元；港交所（００３８８）升

０﹒２６％，報２３０﹒２元；騰訊（００７００）升０﹒３８％，報３１９﹒４元；中移動（

００９４１）無升跌，報６５﹒１元；友邦（０１２９９）跌０﹒４１％，報７２﹒２元。



恆指十隻升跌幅顯著股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恆安國際（０１０４４） ４９﹒７５元 升１﹒１２％

恆隆地產（００１０１） １７﹒８８元 升１﹒０２％

金沙中國（０１９２８） ３４﹒８０元 升１﹒０２％

中生製藥（０１１７７） １０﹒６０元 升０﹒９５％

長江基建（０１０３８） ５２﹒８０元 升０﹒３８％



領展 （００８２３） ８２﹒００元 跌１﹒２０％

信和置業（０００８３） １１﹒５０元 跌１﹒０３％

電能實業（００００６） ５２﹒１５元 跌０﹒６７％

中國銀行（０３９８８） ３﹒０５元 跌０﹒６５％

中國神華（０１０８８） １５﹒５０元 跌０﹒６４％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

