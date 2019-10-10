《盤後部署》中美能否達成部分協議成關鍵，港股或可收復二萬六

《經濟通通訊社１０日專訊》中美副部級貿易談判據報沒有進展，道期期貨急挫，拖累今早

恆指低開５７點報２５６２５點，隨後更一度低見２５５２１挫１６０點。不過，之後有傳中美

擬達成匯率協議，港股止跌回升，午後更高見２５８０９漲１２７點，不過收市前升幅明顯收窄

，大市氣氛再次轉向觀望。恆指最終收報２５７０７，僅升２５點或０﹒１％，主板成交

７９０﹒８１億元，按日多近半成。國企指數報１０２１８高４９點或０﹒４８％。

內地Ａ股則造好，滬綜指報２９４７點，升２２點或０﹒７８％。深成指報９６３８點，升

１３１點或１﹒３８％，兩市成交４２０６億元人民幣。



＊下月中旬或有習特會，法興料美明年陷衰退＊



中美貿易談判的消息繼續反覆多變。據《南華早報》日前引述消息人士指，中國國務院副總

理劉鶴等中方官員決定談判只會進行一日，而非先前計劃的兩日。不過，據美國財經頻道

ＣＮＢＣ報道，白宮已否認相關說法，並直指並不知道劉鶴行程計劃有變，目前仍將按原定計劃

於周五（１１日）晚上離開，為是次談判去除部分不確定性。

另外，今日亦有傳白宮正考慮推出之前與中國達成的匯率協議，作為初步貿易協議的一部分

。而《華爾街日報》則引述消息透露，中方正努力促成國家主席習近平與美國總統特朗普在１１

月中旬亞太經合組織（ＡＰＥＣ）智利峰會上，再次舉行「習特會」雙邊會談，以緩解中美貿易

戰緊張局勢，相信今次的談判結果或會左右「習特會」能否成功舉行。

不過，美國目前的談判籌碼正逐漸減少，法國興業銀行首席美國經濟學家Ｓｔｅｐｈｅｎ

Ｇａｌｌａｇｈｅｒ繼續預測美國明年將出現經濟衰退，主要因為美國企業的盈利能力大不如前

。他引用數據指，美國非金融類企業毛利率已由２０１５年高位的１５％，降至最近一季的近

１１％。又指，美企目前捍衛自身獲利能力的唯一方法是削減成本，但側重削減成本並不會為公

司帶來增長。雖然今次衰退將相當溫和，但相信聯儲局極可能大幅減息，以防美國全面衰退。



＊港股具反彈空間，望利好消息助收復二萬六＊



港股上月經歷十連陰後反覆走低，惟現時恆指技術走勢並非太差。以快步ＳＴＣ而言，％Ｋ

與％Ｄ早在上周已進入超賣區。雖然％Ｋ線曾多次試圖上破％Ｄ線，但最後也徒勞無功，相信一

旦短期內有利好消息的話，港股將會開始反彈，故今次中美高級別會談的結果事關重要，市場宜

觀望最終能否達成局部協議。倘若成功的話，港股或可借勢收復２６０００關口。

雖然目前消息面普遍向好，但不排除又會再次出現反高潮。假如兩國最後依然未能達致任何

協議，港股極有可能下試保力加通道底部，約２５３５０點水平。（ａｌ）

