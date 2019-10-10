  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/10/2019 08:04

【貿易開戰】據報中美副代表級別談判無進展，美股期貨一度重挫

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據《南華早報》引述消息人士報道，美國與中國在周一及周二
舉行的副部長級別貿易談判未取得進展。中國副總理劉鶴帶領的代表團將與美國貿易代表萊特希
澤及財長努欽在周四於華盛頓會面，不過中方官員決定談判只會進行一日，而非先前計劃的兩日

　　受消息拖累，美股三大指數期貨一度重挫逾１％，其後跌幅顯著收窄，道指期貨現跌０﹒３
％。
　　若劉鶴與美方代表的會談無進展，特朗普將於下周二把２５００億美元中國商品的關稅從２
５％上調至３０％。（ｍｎ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態10/10/2019
鋰電池改變生活 3學者平分化學獎
生財有道09/10/2019
【積金攻略】第三季人均蝕2623元 打工仔如何部署保平安?
FOCUS09/10/2019
【FOCUS】誰令港人失去「免於恐懼的自由」?
生財有道09/10/2019
《開市Good Morning》溫傑：中生短線宜於11元套利
興證快訊09/10/2019
港股10月開局反覆
國際動態09/10/2019
特有意從敘撤軍捱批 遭兩黨共同譴責
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金