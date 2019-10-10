《經濟通通訊社１０日專訊》據《南華早報》引述消息人士報道，美國與中國在周一及周二
舉行的副部長級別貿易談判未取得進展。中國副總理劉鶴帶領的代表團將與美國貿易代表萊特希
澤及財長努欽在周四於華盛頓會面，不過中方官員決定談判只會進行一日，而非先前計劃的兩日
。
受消息拖累，美股三大指數期貨一度重挫逾１％，其後跌幅顯著收窄，道指期貨現跌０﹒３
％。
若劉鶴與美方代表的會談無進展，特朗普將於下周二把２５００億美元中國商品的關稅從２
５％上調至３０％。（ｍｎ）
10/10/2019 08:04
【貿易開戰】據報中美副代表級別談判無進展，美股期貨一度重挫
《經濟通通訊社１０日專訊》據《南華早報》引述消息人士報道，美國與中國在周一及周二
舉行的副部長級別貿易談判未取得進展。中國副總理劉鶴帶領的代表團將與美國貿易代表萊特希
澤及財長努欽在周四於華盛頓會面，不過中方官員決定談判只會進行一日，而非先前計劃的兩日
。
受消息拖累，美股三大指數期貨一度重挫逾１％，其後跌幅顯著收窄，道指期貨現跌０﹒３
％。
若劉鶴與美方代表的會談無進展，特朗普將於下周二把２５００億美元中國商品的關稅從２
５％上調至３０％。（ｍｎ）
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