【貿易開戰】據報中美副代表級別談判無進展，美股期貨一度重挫

《經濟通通訊社１０日專訊》據《南華早報》引述消息人士報道，美國與中國在周一及周二

舉行的副部長級別貿易談判未取得進展。中國副總理劉鶴帶領的代表團將與美國貿易代表萊特希

澤及財長努欽在周四於華盛頓會面，不過中方官員決定談判只會進行一日，而非先前計劃的兩日

。

受消息拖累，美股三大指數期貨一度重挫逾１％，其後跌幅顯著收窄，道指期貨現跌０﹒３

％。

若劉鶴與美方代表的會談無進展，特朗普將於下周二把２５００億美元中國商品的關稅從２

５％上調至３０％。（ｍｎ）

