《經濟通通訊社１０日專訊》中國副總理劉鶴帶領的代表團周四將在華盛頓與美國貿易代表
萊特希澤及財長努欽舉行貿易談判，美國總統特朗普表示，兩國很有可能達成貿易協議。
據外電引述消息人士報道，中國官員提議增加對美國農產品的年度採購，從目前的２０００
萬噸提高至３０００萬噸，增加的採購量將相當於增加約３２﹒５億美元的訂單。
不過有傳美國與中國在周一及周二舉行的副部長級貿易談判未取得進展，劉鶴會縮短訪美的
行程，只會與美方代表進行一日的談判。（ｍｎ）
10/10/2019 08:26
【貿易開戰】特朗普稱美中很可能達成協議，傳中國提出增購農產品
《經濟通通訊社１０日專訊》中國副總理劉鶴帶領的代表團周四將在華盛頓與美國貿易代表
萊特希澤及財長努欽舉行貿易談判，美國總統特朗普表示，兩國很有可能達成貿易協議。
據外電引述消息人士報道，中國官員提議增加對美國農產品的年度採購，從目前的２０００
萬噸提高至３０００萬噸，增加的採購量將相當於增加約３２﹒５億美元的訂單。
不過有傳美國與中國在周一及周二舉行的副部長級貿易談判未取得進展，劉鶴會縮短訪美的
行程，只會與美方代表進行一日的談判。（ｍｎ）
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