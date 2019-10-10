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即市新聞

10/10/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》美多方挑釁干涉中國內政

　
　　《談國論企》中美於２０１９年１０月１０日在華盛頓舉行第１３輪高級別經貿磋商前夕，
特朗普居然把「香港問題」作為影響中美貿談的其中「因素」，加上美國商務部就「新疆問題」
把２８中企列入所謂「出口範制實體清單」，和較早前對台售武等動作，充分顯示美帝國霸權主
義由經貿、科技和企業等對華的攻擊，開始擴大到干涉內政層面，當使兩國關係不斷惡化。我重
申：中國要對美國源源不斷壓華、排華劣舉作好長期戰略性的抗戰，作好政策性預計和反制。
　
＊美從來打壓少數民族卻亂挑新疆問題＊
　
　　紐約股市近期反覆回落，乃因華爾街中人淡看中美貿談，特別是（一）美國商務部於１０月
８日即中美第１３輪高級別經貿磋商前２日，居然重施劣技地對中國「施壓」，而此番把２８家
中國機構列入「出口範制實體清單」，最大問題在於（Ｉ）此就所謂「涉嫌侵犯新疆維吾爾人的
人權」，和「對維吾爾人使用高科技監控的行為」，乃打「新疆問題」政治牌之是謂。「疆獨」
基本平息多年，而美帝國霸權主義者在沒有人員到新疆進行直接的「調研」、「考證」，單憑坊
間一些傳聞、揣測甚至如特朗普對傳媒常用之「假新聞」，便作出如斯重大「決定」和行動，予
人有感背後的目的就是有意再度挑起「疆獨」問題。
　　特朗普政府要挑起「疆獨」問題刺激中國，可見之於（ＩＩ）美國商務部此番出台之所謂
「出口範制實體清單」，所涉２８家中國機關，有（ｉ）８家是中國科技企業，包括市值達
４２０億美元的海康威視（ＨＩＫＶＩＳＩＯＮ）等，美帝是否如實的作出「結論」及採取「行
動」，值得高度質疑。
　　更嚴重的是（ｉｉ）此一所謂「出口範制實體清單」，居然把中國的２０所公安機構列入其
內，對中國是實實在在的挑釁。
　　尤其是令人發笑者，乃（ｉｉｉ）美國商務部長羅斯表示「不會容忍任何打壓少數民族事件
在中國發生」，新疆最近有「大事故」發生嗎？沒有！而羅斯卻言「打壓少數民族事件」，隨時
在美國發生，特別是對黑人打壓，更是多不杖數，為甚麼美國不把自己列入「出口範制實體清單
」之類的「黑明單」？已有劣行難數，卻氣沖沖的向別國說三道四，真是橫不講理的超級劣質者

　　再看（二）特朗普居然對中國作出「威脅」，謂「如果香港發生任何不好的事情，會不利美
中貿易談判」，即插手「香港問題」，和硬要作為兩國貿談的其中「重點」，這不是「貿談」，
而是要干預中國內政，因：如特廝只表希望中國「能夠就香港現時的情況找出一個人道的解決辦
支持由反修例的遊行活動，轉化成為香港幾乎天天都有暴力活動的惡劣環境。如果可以，就讓美
國先發生。此顯特廝幼稚霸道。
　
＊特朗普把香港作貿談籌碼幼稚霸道＊
　
　　從香港爆發凡四個月的暴力活動，在組織、安排、「文宣」等方面，都很有台灣的影子甚至
實質，與年前的「佔中」是兩碼事，而財力方面有說是來自美國或轉台的美國資金，有高度可信
之道。
　　（三）美帝以「台灣問題」挑釁中國，彰彰明甚，不僅對台售武，更對台近期連連「斷交」
之事，明目張膽地「警告」不要再有如斯情況出現，否則會作出「制裁」。
我認為：特朗普霸道地單邊對華輸美商品加徵關稅所挑起的全面貿戰，未見中國「屈服」其「淫
威」，就干脆在香港、台灣以至最新的新疆問題「做文章」，下一個很有可能是「西藏問題」。
中國對美帝國霸權主義者壓華、排華之惡思劣行，從來巋然不動、從容不逼，過去如是，今天更
然！《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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