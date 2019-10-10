《談國論企－黎偉成》美多方挑釁干涉中國內政



《談國論企》中美於２０１９年１０月１０日在華盛頓舉行第１３輪高級別經貿磋商前夕，

特朗普居然把「香港問題」作為影響中美貿談的其中「因素」，加上美國商務部就「新疆問題」

把２８中企列入所謂「出口範制實體清單」，和較早前對台售武等動作，充分顯示美帝國霸權主

義由經貿、科技和企業等對華的攻擊，開始擴大到干涉內政層面，當使兩國關係不斷惡化。我重

申：中國要對美國源源不斷壓華、排華劣舉作好長期戰略性的抗戰，作好政策性預計和反制。



＊美從來打壓少數民族卻亂挑新疆問題＊



紐約股市近期反覆回落，乃因華爾街中人淡看中美貿談，特別是（一）美國商務部於１０月

８日即中美第１３輪高級別經貿磋商前２日，居然重施劣技地對中國「施壓」，而此番把２８家

中國機構列入「出口範制實體清單」，最大問題在於（Ｉ）此就所謂「涉嫌侵犯新疆維吾爾人的

人權」，和「對維吾爾人使用高科技監控的行為」，乃打「新疆問題」政治牌之是謂。「疆獨」

基本平息多年，而美帝國霸權主義者在沒有人員到新疆進行直接的「調研」、「考證」，單憑坊

間一些傳聞、揣測甚至如特朗普對傳媒常用之「假新聞」，便作出如斯重大「決定」和行動，予

人有感背後的目的就是有意再度挑起「疆獨」問題。

特朗普政府要挑起「疆獨」問題刺激中國，可見之於（ＩＩ）美國商務部此番出台之所謂

「出口範制實體清單」，所涉２８家中國機關，有（ｉ）８家是中國科技企業，包括市值達

４２０億美元的海康威視（ＨＩＫＶＩＳＩＯＮ）等，美帝是否如實的作出「結論」及採取「行

動」，值得高度質疑。

更嚴重的是（ｉｉ）此一所謂「出口範制實體清單」，居然把中國的２０所公安機構列入其

內，對中國是實實在在的挑釁。

尤其是令人發笑者，乃（ｉｉｉ）美國商務部長羅斯表示「不會容忍任何打壓少數民族事件

在中國發生」，新疆最近有「大事故」發生嗎？沒有！而羅斯卻言「打壓少數民族事件」，隨時

在美國發生，特別是對黑人打壓，更是多不杖數，為甚麼美國不把自己列入「出口範制實體清單

」之類的「黑明單」？已有劣行難數，卻氣沖沖的向別國說三道四，真是橫不講理的超級劣質者

。

再看（二）特朗普居然對中國作出「威脅」，謂「如果香港發生任何不好的事情，會不利美

中貿易談判」，即插手「香港問題」，和硬要作為兩國貿談的其中「重點」，這不是「貿談」，

而是要干預中國內政，因：如特廝只表希望中國「能夠就香港現時的情況找出一個人道的解決辦

支持由反修例的遊行活動，轉化成為香港幾乎天天都有暴力活動的惡劣環境。如果可以，就讓美

國先發生。此顯特廝幼稚霸道。



＊特朗普把香港作貿談籌碼幼稚霸道＊



從香港爆發凡四個月的暴力活動，在組織、安排、「文宣」等方面，都很有台灣的影子甚至

實質，與年前的「佔中」是兩碼事，而財力方面有說是來自美國或轉台的美國資金，有高度可信

之道。

（三）美帝以「台灣問題」挑釁中國，彰彰明甚，不僅對台售武，更對台近期連連「斷交」

之事，明目張膽地「警告」不要再有如斯情況出現，否則會作出「制裁」。

我認為：特朗普霸道地單邊對華輸美商品加徵關稅所挑起的全面貿戰，未見中國「屈服」其「淫

威」，就干脆在香港、台灣以至最新的新疆問題「做文章」，下一個很有可能是「西藏問題」。

中國對美帝國霸權主義者壓華、排華之惡思劣行，從來巋然不動、從容不逼，過去如是，今天更

然！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

