《異動股》領展挫逾１％暫表現最差藍籌，遭行政總裁減持

《經濟通通訊社１０日專訊》領展房產基金（００８２３）現跌１﹒２％，報８２元，暫連

跌三日累挫６﹒２％，為目前表現最差藍籌，盤中低見８１﹒０５元，創８個月新低；成交約

１０３萬股，涉資８６２７萬元。

聯交所股權披露顯示，領展行政總裁王國龍於本周二（８日）以每股平均價８５﹒６５８２

元，在場內減持５０萬股，套現約４２８３萬元。

另外，領展獲星展銀行升目標價，由９６﹒８元上調至９７元，評級則維持「買入」。

現時，恆生指數報２５６２５，跌５７點或跌０﹒２２％，主板成交１６﹒６３億元。國企

指數報１０１７８，升９點或升０﹒０９％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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越秀信託（００４０５） ５﹒０７元 無升跌

陽光房產（００４３５） ４﹒９６元 無升跌

睿富房產（００６２５） ４﹒３５元 無升跌

置富信託（００７７８） ８﹒７５元 跌０﹒２３％

泓富信託（００８０８） ２﹒７９元 升０﹒７２％



領展 （００８２３） ８２﹒００元 跌１﹒２０％

開元信託（０１２７５） １﹒６２元 無升跌

春泉信託（０１４２６） ３﹒２９元 無升跌

富豪信託（０１８８１） １﹒７３元 無升跌

冠君信託（０２７７８） ４﹒８５元 跌０﹒６１％

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（ｊｔ）

