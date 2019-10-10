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即市新聞

10/10/2019 09:28

《異動股》領展挫逾１％暫表現最差藍籌，遭行政總裁減持

　　《經濟通通訊社１０日專訊》領展房產基金（００８２３）現跌１﹒２％，報８２元，暫連
跌三日累挫６﹒２％，為目前表現最差藍籌，盤中低見８１﹒０５元，創８個月新低；成交約
１０３萬股，涉資８６２７萬元。
　　聯交所股權披露顯示，領展行政總裁王國龍於本周二（８日）以每股平均價８５﹒６５８２
元，在場內減持５０萬股，套現約４２８３萬元。
　　另外，領展獲星展銀行升目標價，由９６﹒８元上調至９７元，評級則維持「買入」。
　　現時，恆生指數報２５６２５，跌５７點或跌０﹒２２％，主板成交１６﹒６３億元。國企
指數報１０１７８，升９點或升０﹒０９％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　越秀信託（００４０５）　　　５﹒０７元　　　無升跌
　　陽光房產（００４３５）　　　４﹒９６元　　　無升跌
　　睿富房產（００６２５）　　　４﹒３５元　　　無升跌
　　置富信託（００７７８）　　　８﹒７５元　　　跌０﹒２３％
　　泓富信託（００８０８）　　　２﹒７９元　　　升０﹒７２％

　　領展　　（００８２３）　　８２﹒００元　　　跌１﹒２０％
　　開元信託（０１２７５）　　　１﹒６２元　　　無升跌
　　春泉信託（０１４２６）　　　３﹒２９元　　　無升跌
　　富豪信託（０１８８１）　　　１﹒７３元　　　無升跌
　　冠君信託（０２７７８）　　　４﹒８５元　　　跌０﹒６１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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