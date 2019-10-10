《異動股》中美貿談惹憧憬，手機設備股反彈，瑞聲、舜宇升３％

《經濟通通訊社１０日專訊》中美新一輪貿易談判今日開展，外電消息稱，中國國務院副總

理劉鶴將在華盛頓停留至周五，而此前有消息稱將會縮短行程。而美國總統特朗普亦在９日表示

，兩國很有機會達成貿易協議。彭博社報道，中國仍然對於達成部份協議持開放態度。

受消息刺激，昨日集體向下的手機設備股今反彈，瑞聲（０２０１８）現價漲３﹒１％，報

４３﹒２５元；成交約１３３萬股，涉資５７０７萬元。舜宇（０２３８２）亦彈３﹒２９％，

報１１６﹒３元。

現時，恆生指數報２５６７０點，跌１２點或跌０﹒０５％，主板成交１３７﹒７１億元。

國企指數報１０２０６點，升３６點或升０﹒３６％。

上證綜指報２９２８點，升３﹒２４點或升０﹒１１％，成交２８０﹒９０億元人民幣。

深成指報９５１５點，升８﹒８４點或升０﹒０９％，成交５０６﹒５９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技 （０２０１８） ４３﹒２５元 升３﹒１０％

舜宇光學 （０２３８２） １１６﹒３０元 升３﹒２９％

高偉電子 （０１４１５） １﹒２１元 無升跌

通達集團 （００６９８） ０﹒５７元 升１﹒７９％

富智康 （０２０３８） ０﹒９６元 跌１﹒０３％

比亞迪電子（００２８５） １１﹒５６元 升２﹒８５％

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（ｆｚ）

