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即市新聞

10/10/2019 09:53

《異動股》中美貿談惹憧憬，手機設備股反彈，瑞聲、舜宇升３％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中美新一輪貿易談判今日開展，外電消息稱，中國國務院副總
理劉鶴將在華盛頓停留至周五，而此前有消息稱將會縮短行程。而美國總統特朗普亦在９日表示
，兩國很有機會達成貿易協議。彭博社報道，中國仍然對於達成部份協議持開放態度。
　　受消息刺激，昨日集體向下的手機設備股今反彈，瑞聲（０２０１８）現價漲３﹒１％，報
４３﹒２５元；成交約１３３萬股，涉資５７０７萬元。舜宇（０２３８２）亦彈３﹒２９％，
報１１６﹒３元。
　　現時，恆生指數報２５６７０點，跌１２點或跌０﹒０５％，主板成交１３７﹒７１億元。
國企指數報１０２０６點，升３６點或升０﹒３６％。
　　上證綜指報２９２８點，升３﹒２４點或升０﹒１１％，成交２８０﹒９０億元人民幣。
　　深成指報９５１５點，升８﹒８４點或升０﹒０９％，成交５０６﹒５９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　４３﹒２５元　　　升３﹒１０％
　　舜宇光學　（０２３８２）　１１６﹒３０元　　　升３﹒２９％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　１﹒２１元　　　無升跌
　　通達集團　（００６９８）　　　０﹒５７元　　　升１﹒７９％
　　富智康　　（０２０３８）　　　０﹒９６元　　　跌１﹒０３％
　　比亞迪電子（００２８５）　　１１﹒５６元　　　升２﹒８５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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