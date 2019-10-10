《異動股》魯大師首掛抽高招股價逾一倍，同業金蝶、金山均漲４％

《經濟通通訊社１０日專訊》魯大師（０３６０１）首掛表現亮麗，現價造６﹒４９元，較

招股價２﹒７元高出１﹒４倍；成交約１﹒０８億股，涉資５﹒７９億元。

受魯大師升勢強勁帶動，一眾軟件股隨勢上揚。其中，上市第三日的

ＦＲＩＥＮＤＴＩＭＥＳ（０６８２０）漲４﹒２％，報１﹒２４元；金蝶國際（００２６８）

走高升４﹒２％，報８﹒２４元；金山軟件（０３８８８）亦跟揚６﹒２９％，報１８﹒２４元

。

現時，恆生指數報２５７７１點，升８８點或升０﹒３４％，主板成交４７１﹒０２億元。

國企指數報１０２２８點，升５９點或升０﹒５８％。

上證綜合指數報２９３５點，升１０點或升０﹒３７％，成交１０２２﹒５０億元人民幣。

深證成份指數報９５７８點，升７１點或升０﹒７６％，成交１７６８﹒８２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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魯大師 （０３６０１） ６﹒４９０元 高招股價１﹒４倍

ＦＲＩＥＮＤＴＩＭＥＳ

（０６８２０） １﹒２４０元 升４﹒２０％

金蝶國際 （００２６８） ８﹒２４０元 升４﹒３０％

金山軟件 （０３８８８） １８﹒２４０元 升６﹒２９％

中國錢包 （００８０２） ０﹒１２６元 升５﹒００％

中國軟件國際（００３５４） ３﹒４５０元 升２﹒０７％

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（ｆｚ）

