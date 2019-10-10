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即市新聞

10/10/2019 13:44

《異動股》魯大師首掛抽高招股價逾一倍，同業金蝶、金山均漲４％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》魯大師（０３６０１）首掛表現亮麗，現價造６﹒４９元，較
招股價２﹒７元高出１﹒４倍；成交約１﹒０８億股，涉資５﹒７９億元。
　　受魯大師升勢強勁帶動，一眾軟件股隨勢上揚。其中，上市第三日的
ＦＲＩＥＮＤＴＩＭＥＳ（０６８２０）漲４﹒２％，報１﹒２４元；金蝶國際（００２６８）
走高升４﹒２％，報８﹒２４元；金山軟件（０３８８８）亦跟揚６﹒２９％，報１８﹒２４元

　　現時，恆生指數報２５７７１點，升８８點或升０﹒３４％，主板成交４７１﹒０２億元。
國企指數報１０２２８點，升５９點或升０﹒５８％。
　　上證綜合指數報２９３５點，升１０點或升０﹒３７％，成交１０２２﹒５０億元人民幣。
　　深證成份指數報９５７８點，升７１點或升０﹒７６％，成交１７６８﹒８２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　魯大師　　　（０３６０１）　　６﹒４９０元　高招股價１﹒４倍
　　ＦＲＩＥＮＤＴＩＭＥＳ
　　　　　　　　（０６８２０）　　１﹒２４０元　升４﹒２０％
　　金蝶國際　　（００２６８）　　８﹒２４０元　升４﹒３０％
　　金山軟件　　（０３８８８）　１８﹒２４０元　升６﹒２９％
　　中國錢包　　（００８０２）　　０﹒１２６元　升５﹒００％
　　中國軟件國際（００３５４）　　３﹒４５０元　升２﹒０７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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