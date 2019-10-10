《異動股》傳華為獲美國供應非敏感產品，瑞聲漲８％，舜宇揚４％

《經濟通通訊社１０日專訊》瑞聲科技（０２０１８）升幅擴至８﹒４６％，報４５﹒５元

，暫升幅最大藍籌，盤中高見４６﹒２５元，破十天（約４２﹒５４５元）及廿天線

（約４２﹒５８５元）；成交約１５２１萬股，涉資６﹒８０億元。另外，舜宇光學

（０２３８２）亦漲４﹒１７％，報１１７﹒３元。

有傳蘋果公司最快會在明年第三季首推５Ｇ手機；同時《紐約時報》報道，美國總統特朗普

計劃准許美國個別公司，向華為供應非敏感性產品，消息刺激手機及５Ｇ概念股造好。

現時，恆生指數報２５７６８，升８５點或升０﹒３３％，主板成交６０１﹒９８億元。國

企指數報１０２４０，升７０點或升０﹒７０％。

上證綜指收報２９４６，升２１點或升０﹒７４％，成交１５３３﹒４２億元人民幣。

深成指收報９６３３，升１２７點或升１﹒３４％，成交２５７０﹒０３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １１﹒５０元 升２﹒３１％

華顯光電 （００３３４） ０﹒５５元 升５﹒７７％

通達集團 （００６９８） ０﹒５９元 升５﹒３６％

信利國際 （００７３２） １﹒０７元 升２﹒８８％

高偉電子 （０１４１５） １﹒２９元 升６﹒６１％

丘鈦科技 （０１４７８） ９﹒１０元 升６﹒８１％

富智康集團（０２０３８） ０﹒９６元 跌１﹒０３％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒１６元 升１﹒６１％

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（ｊｔ）

