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即市新聞

10/10/2019 15:04

《異動股》傳華為獲美國供應非敏感產品，瑞聲漲８％，舜宇揚４％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》瑞聲科技（０２０１８）升幅擴至８﹒４６％，報４５﹒５元
，暫升幅最大藍籌，盤中高見４６﹒２５元，破十天（約４２﹒５４５元）及廿天線
（約４２﹒５８５元）；成交約１５２１萬股，涉資６﹒８０億元。另外，舜宇光學
（０２３８２）亦漲４﹒１７％，報１１７﹒３元。
　　有傳蘋果公司最快會在明年第三季首推５Ｇ手機；同時《紐約時報》報道，美國總統特朗普
計劃准許美國個別公司，向華為供應非敏感性產品，消息刺激手機及５Ｇ概念股造好。
　　現時，恆生指數報２５７６８，升８５點或升０﹒３３％，主板成交６０１﹒９８億元。國
企指數報１０２４０，升７０點或升０﹒７０％。
　　上證綜指收報２９４６，升２１點或升０﹒７４％，成交１５３３﹒４２億元人民幣。
　　深成指收報９６３３，升１２７點或升１﹒３４％，成交２５７０﹒０３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　１１﹒５０元　　　升２﹒３１％
　　華顯光電　（００３３４）　　　０﹒５５元　　　升５﹒７７％
　　通達集團　（００６９８）　　　０﹒５９元　　　升５﹒３６％
　　信利國際　（００７３２）　　　１﹒０７元　　　升２﹒８８％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　１﹒２９元　　　升６﹒６１％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　９﹒１０元　　　升６﹒８１％
　　富智康集團（０２０３８）　　　０﹒９６元　　　跌１﹒０３％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒１６元　　　升１﹒６１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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