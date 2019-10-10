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10/10/2019 15:18

【駐京專電】中行：加大信貸投放，支持自貿區重點產業建設

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國銀行（０３９８８）
（滬：６０１９８８）副行長林景臻在銀行業例行發布會表示，中行將加大信貸投放力度支持自
貿區重點產業建設。在自貿區構建專業服務創新平台，支持企業以自貿區為平台統籌境內外要素
資源、便利跨境經營。積極落實各項金融創新政策，為區內客戶提供最優最新的自貿區金融創新
服務，支持實體經濟發展。中行通過自貿區跨境融資創新業務為客戶提供低成本融資便利，通過
全球現金管理服務方案，便利跨國公司資金跨境管理，全程參與要素市場建設，支持資本市場互
聯互通，提供收付便利化服務，提升跨境支付效率。
　　他表示，各地自貿區結合自身區域定位，重點扶持產業各有側重，比如上海、湖北等地的高
新科技產業、天津的融資租賃業、浙江舟山的油品貿易等。中國銀行積極支持各地自貿區發揮特
色產業優勢，完善產業發展格局，推動優勢產業向價值鏈高端邁進。加大信貸資源投放，協助各
地自貿區進一步完善基礎設施建設，培育戰略性新興產業集群。充分發揮境內外資源優勢，為企
業量身定制包括銀行貸款、債券融資、股權投資、財務顧問等在內的商投行一體化融資服務。加
大普惠金融支持力度，積極扶持符合自貿區產業發展規劃的民營企業成長。
　　截至２０１９年８月末，中行自貿區機構對公客戶數、人民幣存款人民幣貸款、外幣貸款較
２０１７年末分別增長２６﹒４３％、３８﹒９９％、３３﹒４６％和３４％。

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