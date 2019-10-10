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10/10/2019 11:30

【駐滬專電】工行未來５年將在長三角新增投入２萬億融資

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》工商銀行（０１３９８）
（滬：６０１３９８）今日在上海發布《工商銀行金融支持長三角一體化發展行動方案》，提出
將新設１家上海自貿區新片區分行，並計劃未來五年在長三角區域新增投入２萬億元（人民幣．
下同）融資，建設金融創新中心、跨境業務中心、金融交易市場中心３大業務中心。
　　工行行長谷澍在發布會上表示，目前，工行為長三角區域１﹒４億個人客戶、２２０萬企業
客戶提供金融服務。其中，在長三角區域投放的各項貸款餘額超過３﹒３萬億元，累計投資區域
內地方政府債券６３５７億元，均位居市場第一。

＊與東航、聯通等６央企簽署戰略協議＊

　　此外，工行今日還與國家鐵路集團、聯通集團、東方航空集團、中遠海運集團、中國商飛集
團、中國船舶集團等６家央企簽署助力長三角一體化發展戰略合作協議，攜手推動建設軌道上的
長三角、數字長三角、基礎設施互聯互通、打造世界級製造業集群等。
　　工行還與上海期貨交易所、中國金融期貨交易所、銀行間市場清算所、中國信託登記有限責
任公司、上海聯合產權交易所、上海保險交易所股份有限公司、上海票據交易所等７家市場機構
，與長三角地區的１４家企業簽署戰略合作協議，共促長三角一體化高質量發展。

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