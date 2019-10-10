《午市前瞻》觀望美中貿易談判進展，料港股５００點區間窄幅上落

《經濟通通訊社１０日專訊》中美兩國第十三輪高級別官員談判將於今日開始，但報道指本

周中美副部級貿易談判沒有進展，道期急挫，拖累恆指低開５７點報２５６２５點。其後更一度

最低下試２５５２１點挫１６０點。不過，有傳仍對達成部分協議持開放態度，並願意增加採購

大豆的規模，加上美國總統特朗普亦指，兩國很有機會達成貿易協議，支持港股止跌回升。貿易

戰相關股尤其是手機設備股急彈，內需股繼續有資金湧入，恆指最高見２５７９９點升１１６點

，午收前升幅收窄，最終收報２５７２９，升４６點或升０﹒１８％，主板成交４１６﹒７５億

元。國企指數報１０２０９，升４０點或升０﹒３９％。

Ａ股方面，上證綜指報２９３０，升５點或升０﹒１９％。深成指數報９５４９，升４２點

或升０﹒４５％，兩市成交２４０６﹒０７億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）反彈０﹒５８％，報５７﹒６５元；騰訊（００７００）

今日創逾一個月新低後，倒升０﹒１３％，報３１８﹒６元；港交所（００３８８）併購倫交所

失敗後，仍表示不排除未來與其他交易所進行商談可能性，揚０﹒７８％，報２３１﹒４元；友

邦（０１２９９）未止跌，走低０﹒８３％，報７１﹒９元；中移動（００９４１）升

０﹒１５％，報６５﹒２元；建行（００９３９）走高０﹒８４％，報６﹒０１元。



＊手機設備股受惠貿談憧憬，表現領漲恆指＊



中美新一輪貿易談判有機會達成階段性貿易協議，貿易戰風眼股手機設備股普遍上揚。瑞聲

（０２０１８）升６﹒５６％，報４４﹒７元，為升幅最大藍籌；舜宇（０２３８２）走高

２﹒２２％，報１１５﹒１元；丘鈦（０１４７８）升４﹒３４％，報８﹒８９元；比亞迪電子

（００２８５）揚３﹒５６％，報１１﹒６４元；中興通訊（００７６３）漲４﹒３５％，報

２１﹒６元。

有傳中國官員提議增加對美國農產品的年度採購，萬洲（００２８８）急漲４﹒２６％，報

７﹒３５元；內地扶持生豬生產，中糧肉食（０１６１０）反彈６﹒９４％，報２﹒６２元；普

甜食品（０１６９９）升３﹒４５％，報０﹒３元；雨潤食品（０１０６８）軟１﹒１８％，報

０﹒８４元。

內需股繼續有追捧，恆安（０１０４４）獲摩通升其評級，由「減持」上調至「中性」，目

標價則維持４９元，揚３﹒７６％，報５１﹒０５元；瑞信此前唱好所有運動品牌於７月至９月

的線上服裝價格上漲，體品股繼續創新高，李寧（０２３３１）再飆０﹒４％，報２５﹒１５元

，五日累漲一成半，盤中曾創逾９年新高；美團（０３６９０）繼續破頂，走高３﹒１９％，報

９２﹒３元；蒙牛（０２３１９）飆３﹒６２％，報３１﹒４５元。



＊領展遭行政總裁減持，半日瀉近２％＊



本地收租股走勢仍然疲弱，領展（００８２３）被行政總裁王國龍減持５０萬股，瀉

１﹒９９％，報８１﹒３５元，為半日最差表現藍籌，並再創逾８個月新低。希慎

（０００１４）滑１﹒７１％，報２８﹒７元；冠君（０２７７８）跌１﹒２３％，報４﹒８２

元；置富（００７７８）軟０﹒３４％，報８﹒７４元；九置（０１９９７）反彈２﹒０７％，

報４１﹒８５元。

藥股普遍造好，中生製藥（０１１７７）旗下正大天晴開發的治療類風濕性關節炎藥物，獲

國家藥品監督管理局頒發藥品註冊，漲２﹒１％，報１０﹒７２元；石藥（０１０９３）走高１

﹒９１％，報１７﹒０８元；國藥（０１０９９）升０﹒９９％，報２５﹒４元；藥明康德（０

２３５９）揚１﹒２６％，報８４﹒１５元；華潤醫藥（０３３２０）升１﹒３６％，報７﹒４

６元。

金屬資源股個別發展，贛鋒鋰業（０１７７２）獲中金首予跑贏大市評級，目標價１６元，

續漲４﹒２６％，報１３﹒７元；五礦資源（０１２０８）位於秘魯的礦山道路被堵，令船運遭

到延誤，急挫６﹒６３％，報１﹒６９元；洛陽鉬業（０３９９３）軟０﹒７８％，報

２﹒５３元；鐵貨（０１０２９）滑０﹒８４％，報０﹒１１８元。



＊黃偉豪：碧桂園可待回落至１０元買入＊



港股今早窄幅上落，中民證券（香港）研究部董事黃偉豪接受《經濟通通訊社》訪問時表示

，由於有傳美國與中國擬達成匯率協議，人民幣亦見回升，令港股一度抽升百逾點。不過，市場

仍然對中美貿易談判進展持保守，港股升幅及後見收窄。他指，現時需看中國副總理劉鶴會否縮

短在美的會談行程。另外，中美若有協議能夠達成，港股走勢才會變得明朗。他預料恆指本周會

在２５６００至２６１００點之間上落。

內房股普遍回吐，黃偉豪認為由於早前內房９月合同銷售金額皆表現不錯，令累積升幅較多

，今早因而借勢回吐作調整。他指，內房短期可作炒作，但需留意調控政策的風險。內房股之中

，他推薦碧桂園（０２００７）作短線部署，現可待回落至１０元左右買入，突破百天線

（１０﹒４元）後，可上望１１元以上，９﹒５元有支持。（ｊｔ，ｙｋ）

