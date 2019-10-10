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即市新聞

10/10/2019 16:18

《美元走勢－羅明立》歐貨幣政策料比美更寬鬆，歐元可部署造空

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒７７　　　１０７﹒０１　　　１０７﹒４６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０１９　　　１﹒０９７２　　　１﹒０９７３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２２４６　　　１﹒２２０３　　　１﹒２２０４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９５７　　　０﹒９９１２　　　０﹒９９５６
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４５４　　　７﹒８４１１　　　７﹒８４５４

　　《美元走勢》星期三（９日）未有重要環球經濟數據，美元繼續窄幅上落。聯儲局主席鮑威
爾在公開場合指因應外圍情況，對減息持開放態度，並暗示有需要時可能擴大資產負債表以支持
經濟。市場人士分析如局方以購買短期票據方式來操作，影響相對較低。美元最近調整在２０天
平均線見支持，但暫時未能再展升浪，估計投資者在觀望即將舉行的中美貿易談判的發展再部署
入市。
　　歐元延續反彈行情並突破２０天平均線，但歐元區內經濟情況不樂觀，央行貨幣政策寬鬆比
美國將更進取，因此不宜過於高估短期走勢，留意１﹒１０６０╱１﹒１１００的阻力。今晚
（１０日）美國將公布ＣＰＩ數據，若顯示通脹仍然溫和，美元回落可推動歐元上試５０天線的
１﹒１０６０，部署造空。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒００　　　１０６﹒７０　　　１０８﹒６０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１０５０　　　１﹒０９２０　　　１﹒１１００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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