《美元走勢－羅明立》歐貨幣政策料比美更寬鬆，歐元可部署造空

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒７７ １０７﹒０１ １０７﹒４６

歐元╱美元 １﹒１０１９ １﹒０９７２ １﹒０９７３

英鎊╱美元 １﹒２２４６ １﹒２２０３ １﹒２２０４

美元╱瑞郎 ０﹒９９５７ ０﹒９９１２ ０﹒９９５６

美元╱港元 ７﹒８４５４ ７﹒８４１１ ７﹒８４５４



《美元走勢》星期三（９日）未有重要環球經濟數據，美元繼續窄幅上落。聯儲局主席鮑威

爾在公開場合指因應外圍情況，對減息持開放態度，並暗示有需要時可能擴大資產負債表以支持

經濟。市場人士分析如局方以購買短期票據方式來操作，影響相對較低。美元最近調整在２０天

平均線見支持，但暫時未能再展升浪，估計投資者在觀望即將舉行的中美貿易談判的發展再部署

入市。

歐元延續反彈行情並突破２０天平均線，但歐元區內經濟情況不樂觀，央行貨幣政策寬鬆比

美國將更進取，因此不宜過於高估短期走勢，留意１﹒１０６０╱１﹒１１００的阻力。今晚

（１０日）美國將公布ＣＰＩ數據，若顯示通脹仍然溫和，美元回落可推動歐元上試５０天線的

１﹒１０６０，部署造空。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒００ １０６﹒７０ １０８﹒６０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１０５０ １﹒０９２０ １﹒１１００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

