【本港樓市】中原：未來數月寫字樓減租潮持續，將由乙級商廈先行

《經濟通通訊社１０日專訊》中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，根據中原（工商舖

）數據指出，９月份有約３４３宗寫字樓租務成交，按月下跌約２７％。

商廈租賃市場過往一般錄得逾５００宗租務成交，至今年８月份已跌至４７５宗水平，到９

月份更跌破４００宗，意味著市場潛在租客對承租寫字樓物業採取審慎觀望態度。受內憂外患影

響，整體寫字樓租金亦見下滑趨勢，市場上減租氣氛蔓延至商廈市場。

陳氏指出，該行促成西區干諾道西１１８號高層０５室租務成交，該單位面積為約２１３３

平方呎（未核實），以每平方呎２５﹒７元獲新租客承接。該單位於６月在市場放租，當時叫價

約３０元，其後因市況不穩定，新租金較叫價下調１４％。

市場另一宗商廈租賃成交個案，為中環雲咸街４４號雲咸商業中心１２樓全層，面積約

３４８０平方呎（未核實），以呎租約４０元租出，涉及月租近１４萬元。據悉，物業於今年４

月曾以意向呎租約５０元放租，今次成交呎租較意向呎租下調約兩成，而與物業舊呎租相比，新

租金則僅輕微下跌近５％。

陳氏指出，按現時市況來看，相信未來數月寫字樓減租潮會持續，並由乙級商廈先行，更有

機會逐步擴展至由發展商單一持有的甲級商廈上。（ｂｉ）

